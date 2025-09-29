Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

Виталий Кирсанов
29 сентября 2025, 11:37обновлено 29 сентября, 12:37
26
Швеция уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий.
В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия
В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt

Кратко:

  • Швеция хочет играть свою роль в европейской стратегии ядерного оружия
  • В Швеции имеется шесть атомных электростанций

По мере того, как война и геополитическая нестабильность возвращаются в Европу, в Швеции разгорается дискуссия о том, следует ли стране предпринять попытку создания собственного ядерного оружия, будь то самостоятельно или совместно с новыми европейскими союзниками по НАТО.

Об этом пишет The Times, напоминая, что в 1956 и 1957 годах шведские власти тайно взорвали мощные бомбы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия.

видео дня

Издание отмечает, что пока что обсуждение остаётся спекулятивным, и нет никаких доказательств того, что правительство серьёзно настроено на разработку ядерных боеголовок, однако дебаты уже охватили политическую сферу.

"Швеция уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в этой ситуации всё должно быть на виду", - заявил Джимми Окессон, лидер правой партии "Шведские демократы", от поддержки которой зависит правящая коалиция.

Несколько недель спустя Роберт Дальшё, исследователь из шведского Института оборонных исследований, заявил на семинаре: "Теперь мы должны обсудить независимое ядерное оружие со шведским компонентом".

Такое мнение высказала и депутат Европарламента Алиса Теодореску Маве, которая считает, что Швеция должна играть свою роль в общей европейской стратегии ядерного оружия.

Как пишет издание, неясно, обладает ли Швеция технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране имеется шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть её электроэнергии, последняя такая электростанция была построена 40 лет назад.

"Это был бы очень крупный промышленный проект", - сказал Мартин Голиаф, эксперт по ядерному оружию из шведского Института оборонных исследований.

"Многое необходимо развивать, в том числе всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует значительных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно", - говорится в сообщении.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Андрея Коваленко, разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны лишь стране-агрессору России, так как они являются частью ее пропаганды страха.

Ранее стало известно, что в Росатоме заявили, что якобы Россия сталкивается с "колоссальными угрозами" со стороны Запада, из-за чего нуждается в модернизации своего ядерного потенциала.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран.

Другие новости:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие Швеция ядерная война ядерная угроза
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:29Фронт
Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:35Война
ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Последние новости

12:40

Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизни

12:33

"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

12:29

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:25

Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
12:08

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

11:55

Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

11:49

Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

11:43

Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

Реклама
11:37

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

11:36

"Тумбочки аж гремели": священник ПЦУ рассказал, существуют ли призракиВидео

11:35

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:33

Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

Реклама
10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

10:05

Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

09:52

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:47

Это война между варварством и цивилизациеймнение

09:41

"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

09:34

В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

09:17

Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

08:58

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

08:56

Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФВидео

08:44

Оккупанты идут в обход: в ISW заявили о проблемах РФ на горячем участке фронта

07:55

"Никаких убежищ не существует": Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием

07:22

Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

07:10

Сложная загадка на внимательность: чем отличаются две девушки

06:40

В Молдове посчитали 99% голосов: партия Санду лидирует с огромным отрывом

06:09

Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВОмнение

05:44

Муж еще не знает: Светлана Тарабарова намекнула на четвертую беременность

05:03

Восстание машин близко: прогноз неизбежного уничтожения человечества ИИ

04:30

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

04:02

Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

03:32

Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля - раскрыта реальная причинаВидео

Реклама
02:35

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

02:02

"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

00:53

Мойка авто без царапин: как старый метод двух ведер превосходит современные технологии

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

22:27

Скрытая ловушка на грядке: шесть мест, где не стоит сажать лук на зимуВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять