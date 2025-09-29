Швеция уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий.

Швеция хочет играть свою роль в европейской стратегии ядерного оружия

В Швеции имеется шесть атомных электростанций

По мере того, как война и геополитическая нестабильность возвращаются в Европу, в Швеции разгорается дискуссия о том, следует ли стране предпринять попытку создания собственного ядерного оружия, будь то самостоятельно или совместно с новыми европейскими союзниками по НАТО.

Об этом пишет The Times, напоминая, что в 1956 и 1957 годах шведские власти тайно взорвали мощные бомбы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия.

Издание отмечает, что пока что обсуждение остаётся спекулятивным, и нет никаких доказательств того, что правительство серьёзно настроено на разработку ядерных боеголовок, однако дебаты уже охватили политическую сферу.

"Швеция уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в этой ситуации всё должно быть на виду", - заявил Джимми Окессон, лидер правой партии "Шведские демократы", от поддержки которой зависит правящая коалиция.

Несколько недель спустя Роберт Дальшё, исследователь из шведского Института оборонных исследований, заявил на семинаре: "Теперь мы должны обсудить независимое ядерное оружие со шведским компонентом".

Такое мнение высказала и депутат Европарламента Алиса Теодореску Маве, которая считает, что Швеция должна играть свою роль в общей европейской стратегии ядерного оружия.

Как пишет издание, неясно, обладает ли Швеция технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране имеется шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть её электроэнергии, последняя такая электростанция была построена 40 лет назад.

"Это был бы очень крупный промышленный проект", - сказал Мартин Голиаф, эксперт по ядерному оружию из шведского Института оборонных исследований.

"Многое необходимо развивать, в том числе всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует значительных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, Главред писал, что по словам Андрея Коваленко, разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны лишь стране-агрессору России, так как они являются частью ее пропаганды страха.

Ранее стало известно, что в Росатоме заявили, что якобы Россия сталкивается с "колоссальными угрозами" со стороны Запада, из-за чего нуждается в модернизации своего ядерного потенциала.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

