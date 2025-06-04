Ядерная угроза: в ЦПД сказали, кому действительно навредят 'страшилки' Путина

Главное из заявления главы ЦПД:
- Разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны только РФ
- Это пропаганда страха для достижения целей без войны
- Не стоит подпитывать враждебную информационную кампанию
Разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны только стране-агрессору России, потому что они являются частью ее пропаганды страха. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только России. Потому что ядерные страшилки - это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, основная цель таких нарративов - вызвать панику.
Он также добавил, что даже сам факт угроз может ударить по самой России.
"Всегда надо помнить: даже теоретическое желание применить ядерное оружие повредит самой России гораздо больше. Потому что против этого - весь мир. А Россия до сих пор держится только на энергоресурсах, которые у нее еще покупают", - отметил Коваленко.
Председатель ЦПД призвал не подпитывать враждебную информационную кампанию.
"Не стоит помогать россиянам в пропаганде страха с ядеркой - ради трафика в медиа. Спокойнее", - подытожил он.
Ядерные угрозы - что известно
Как сообщал Главред, Министерство обороны Великобритании отметило, что недавние заявления российского диктатора Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия в войне против Украины являются продолжением устоявшейся тактики запугивания.
Ранее, Дмитрий Медведев разразился ядерными угрозами в адрес Финляндии и Швеции, которые вступили в НАТО после полномасштабного нападения России на Украину.
Кроме того, в отчете директора Нацразведки США, опубликованном 25 марта, говорится о том, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины, поскольку не может достичь быстрых и решительных побед.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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