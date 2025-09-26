Укр
Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

Анна Косик
26 сентября 2025, 15:13
Путин в последнее время подает плохие сигналы о своих намерениях.
Путин, ядерное оружие
Россия рассматривает как "ось зла" именно Европу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Золотарев:

  • Путин хочет, чтобы обсуждение ядерных угроз было в центре внимания
  • Кремль подает плохие сигналы Европе
  • Для Украины выход войны за пределы границ может иметь негативные последствия

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова начал бряцать ядерным оружием не спроста. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, в тактическом плане это было связано с сессией Генассамблеи ООН и стремлением захватить информационную повестку дня, чтобы сказанное Путиным было в центре обсуждения.

Но в более глобальном плане это было связано с Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений. Его действие было прекращено указом Путина в 2023 году по формальной причине: якобы США из-за санкций не давали визы российским инспекторам, но учитывая степень конфронтации, которая тогда наблюдалась, это было неудивительно.

Что известно об этом договоре

Золотарев рассказал, что подписали договор еще Обама и Медведев. Он касается ограничения количества боеголовок и носителей ядерного оружия: ракет, бомбардировщиков, ракет на подводных лодках.

"Насколько я помню историю, это третье подобное соглашение. В 1972 году появился договор об ограничении ракетоносителей, и он привел к тому, что стали массово появляться боеголовки с разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением", - сказал он.

Количество таких боеголовок росло "лавинообразно". Поэтому был подписан второй договор об ограничении стратегических вооружений в 1979 году.

"Первый и второй договоры подписывали Брежнев и Картер. Также был договор, который запретил размещение баллистических ракет малой и средней дальности, и в Москве до сих пор считают, что он ударил по обороноспособности СССР и негативно повлиял на потенциал Российской Федерации", - добавил политолог.

Путин подает плохой сигнал

События последнего месяца вроде появления Путина в военной форме и имитация тактического ядерного удара означают только одно - плохой сигнал для Европы. Именно ей его шлет Путин.

"В адрес Трампа и США со стороны России сегодня нет явно выраженной конфронтационной риторики, воздерживаются. Сейчас "ось зла", с точки зрения российской пропаганды, находится в Европе. Путин действует соответственно. Для него важно удержать наметившийся консенсус на Аляске, поэтому он будет воздерживаться от резких шагов и заявлений, которые бы разрушили наметившееся потепление в отношениях США и России", - пояснил Золотарев

Что означает возвращение Путина к ядерной риторике для Украины

Для Украины эта ситуация с ядерным бряцанием Путина повышает риски того, что война выйдет за пределы Украины и может привести к масштабированию конфликта и использованию видов вооружения, которые до сих пор Россия не применяла.

"Речь не идет о ядерке... Риск того, что война может перекинуться на другие страны, сегодня высок как никогда. Не думаю, что это будет ядерный конфликт, но большая континентальная война может выйти за пределы Украины. Это может произойти в Молдове, странах Балтии и Польше. В Европе пахнет порохом", - подытожил политолог.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Андрея Коваленко, разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны лишь стране-агрессору России, так как они являются частью ее пропаганды страха.

Ранее стало известно, что в Росатоме заявили, что якобы Россия сталкивается с "колоссальными угрозами" со стороны Запада, из-за чего нуждается в модернизации своего ядерного потенциала.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Европа ядерное оружие Владимир Путин ядерная война ядерная угроза Андрей Золотарев
Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

