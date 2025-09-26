Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

IT-специалист энергокомпании наводил российские дроны, чтобы обесточить Киев.

В "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Агент получал задания от ФСБ через своего родственника

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли российского агента

Ему грозит пожизненное лишение свободы

В Киевской области раскрыт и задержан "крот" российской ФСБ, который работал в "Укрэнерго". Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора в пятницу, 26 сентября.

"Агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение в государственной измене", – говорится в сообщении. видео дня

Указано, что IT-специалист энергокомпании наводил российские дроны, чтобы обесточить Киев и должен был "слить" оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идёт о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Также враг надеялся получить от "крота" геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергоснабжения киевлян в случае повреждения ра**истами столичных электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Чиновнику энергокомпании сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершённой в условиях военного положения (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Главред, во Львовской области задержан майор Воздушных сил ВСУ, который сотрудничал с российской спецслужбой. Он передавал врагу информацию об украинской военной авиации.

Также 9 июня СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.

Кроме этого, СБУ разоблачила агентурно-диверсионную сеть ФСБ, которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона. В рамках спецоперации задержаны четыре боевые группы и их координатор - агент ФСБ с Северного Кавказа, который действовал под видом политического беженца.

