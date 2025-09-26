Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

Виталий Кирсанов
26 сентября 2025, 14:44
693
IT-специалист энергокомпании наводил российские дроны, чтобы обесточить Киев.
В "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ
В "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

  • Агент получал задания от ФСБ через своего родственника
  • Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли российского агента
  • Ему грозит пожизненное лишение свободы

В Киевской области раскрыт и задержан "крот" российской ФСБ, который работал в "Укрэнерго". Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора в пятницу, 26 сентября.

"Агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение в государственной измене", – говорится в сообщении.

видео дня

Указано, что IT-специалист энергокомпании наводил российские дроны, чтобы обесточить Киев и должен был "слить" оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идёт о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Также враг надеялся получить от "крота" геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергоснабжения киевлян в случае повреждения ра**истами столичных электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Чиновнику энергокомпании сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершённой в условиях военного положения (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как сообщал Главред, во Львовской области задержан майор Воздушных сил ВСУ, который сотрудничал с российской спецслужбой. Он передавал врагу информацию об украинской военной авиации.

Также 9 июня СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.

Кроме этого, СБУ разоблачила агентурно-диверсионную сеть ФСБ, которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона. В рамках спецоперации задержаны четыре боевые группы и их координатор - агент ФСБ с Северного Кавказа, который действовал под видом политического беженца.

Читайте также:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева СБУ новости Украины новости Украины и мира атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

16:37Синоптик
Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:43Украина
РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Последние новости

16:39

Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

16:38

Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

16:37

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

16:22

"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

16:21

Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
16:13

Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке

15:43

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:40

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко сделала неожиданное решение

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

Реклама
15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

15:13

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:11

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

15:09

Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

15:00

Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

14:55

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

14:44

Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

14:44

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

14:27

"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

Реклама
14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

13:54

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:53

Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

13:52

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

13:22

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

13:18

Налет в унитазе исчезнет за 15 минут: нужно использовать одно натуральное средство

13:12

Страшная потеря: в РФ рассказали о беде путиниста Газманова

13:03

ВСУ рассекли группировки РФ: Сырский сообщил, что враг на Донетчине в ловушке

12:55

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

12:50

Знают не все водители: чем отличаются два знака с круговыми стрелкамиВидео

12:37

Санкции против России: в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии – Politico

12:24

РФ определила цели ударов: названы города и вероятные сроки новых обстрелов

12:11

Ударят заморозки -3: в каких областях Украины будет похолодание

12:01

Масштабы пожара поражают: в России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, деталиВидео

12:00

Дональд Трамп ткнул пальцем в жену в прямом эфире: Мелания не сдержала эмоций

11:52

Чрезвычайная ситуация: какая страна может "вылететь" из Евровидения 2026

11:48

Единственный известный случай: жена Павлика раскрыла диагноз сына звезды

11:46

Почему 27 сентября нельзя развлекаться: какой церковный праздник

Реклама
11:44

Инопланетяне на подлёте: к Марсу мчится загадочный объект 3I/ATLAS

11:25

Киркоров опустил российское "Евровидение": что он сказал

11:13

Особое правило: почему когда-то даже князья использовали деревянные бокалыВидео

11:12

Морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки: в ISW объяснили, что готовит враг

11:03

Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуациюВидео

10:56

Patriot будут производить не только в США: Европа подключается к созданию ЗРК

10:39

30 лет PR-проекту "Поющий ректор как технология": феномен Поплавского актуально

10:35

Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

10:31

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

10:30

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять