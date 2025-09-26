Укр
"Катится в ад": Трамп жестко раскритиковал Россию и Путина

Анна Ярославская
26 сентября 2025, 08:23
Президент США отметил, что войска РФ бомбят все подряд, а территорий захватывают совсем немного.
Трамп, Путин
Трамп заявил, что разочарован Путиным / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы Трампа:

  • Россия портит свою репутацию
  • Армия Путина смогла завоевать очень мало территорий
  • Экономика РФ "катится в ад"

Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные завоевания остаются минимальными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами в Белом доме он подчеркнул, что действия хозяина Кремля Владимира Путина привели к значительным человеческим жертвам и разрушениям, но не приблизили конец войны. По его словам, медленные темпы оккупации вредят репутации России, а ее экономика "катится в ад".

"Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад", - сказал президент США.

Трамп добавил, что война, развязанная Кремлем, затягивается и уже длится четвертый год. Несмотря на массированные обстрелы, Москва смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери.

"Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле даже теряют. Поэтому, думаю, это очень плохо для репутации России", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что "эта война уже должна была закончиться". По его убеждению, если бы это была война США, то он бы закончил ее "за одну неделю".

"Посмотрите, что они получили. За последний месяц они взяли совсем мало, а вы сообщаете обо всех этих бомбардировках, обо всех этих дронах, 900 дронах, которые заходят в определенные районы, такие как Киев, за одну ночь. И при всем этом они захватили очень мало. Поэтому я очень разочарован Путиным", - добавил президент США.

Смотрите видео - Трамп сделал громкое заявление о России:

Скриншот

Заявление Трампа о границах 1991 года - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО. Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.

Позже в интервью Fox News Зеленский прокомментировал пост Трампа в Truth Social и заявил что был немного удивлен положительным тоном лидера США. Однако, по его словам, это дает сигнал о готовности Америки поддерживать Украину до конца войны.

Зеленский также считает, что Трамп, вероятно, изменил позицию в отношении Украины. Глава Белого дома понимает, что Киев на может обменяться территориями со со страной-агрессором Россией.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что изменение риторики президента США относительно войны России против Украины обусловили несколько факторов. Среди них - лживые заявления и действия Владимира Путина, направленные на дискредитацию и унижение США.

Что на самом деле стоит за заявлениями Трампа: мнение эксперта

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что Трамп пытается отойти от процесса по урегулированию войны России против Украины и переложить ответственность на Европу.

"Трамп теперь слушает "другую сторону" - Владимира Зеленского. От него он услышал и транслировал наружу оценки относительно готовности возвращения к границам Украины 1991 года "и даже больше". То есть что мы якобы будем захватывать Таганрог, Кубань согласно историческим картам. То есть его позиции заключались в транслировании мифических российских нарративов. Так же, как и украинских. На самом деле то, что собирается делать Трамп, - это постепенное отстранение от процесса", - сказал Кочетков Главреду.

По мнению аналитика Трамп демонстрирует желание отойти от процесса.

"Если проблема не решается, он просто перекладывает ее на кого-то другого - например, на Европу. Получается: "Это война Европы, вот пусть Европа и занимается", - добавил Кочетков.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

17:15

Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

16:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с медсестрой за 31 секунду

16:43

Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсатаВидео

