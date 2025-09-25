Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

Изменение риторики Трампа по войне в Украине вызвали действия Путина, избирательный цикл в США и влияние Китая на глобальную политику, указывает Подоляк.

Раскрыты три главные причины изменения позиции Трампа по войне РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Почему Трамп изменил позицию по войне РФ против Украины

Как политика Китая влияет на Трампа

Изменение риторики президента США относительно войны России против Украины обусловили несколько факторов. Среди них - лживые заявления и действия Владимира Путина, направленные на дискредитацию и унижение США. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, российский диктатор говорит одно, делает противоположное и еще и демонстративно этим гордится. К этому добавляется его провокационное поведение во время визита в Китай. В то же время важным фактором являются выборы в Конгресс и давление внутри американского электората, который не видит смысла в уступках тому, кто откровенно унижает Соединенные Штаты.

"Трамп очень активный пользователь социальных сетей, он очень активный коммуникатор, он внимательно следит и чутко реагирует на общественные настроения", - пояснил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил эффективную работу дипломатической команды Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые координируют свои действия с Украиной и дополняют ее позицию, подчеркивая различные риски.

Он подчеркнул, что важным фактором является и четкая позиция Китая, ведь заявления прозвучали не только от министра иностранных дел, но и от самого Си Цзиньпина. Пекин стремится к новой системе глобального управления и безопасности и претендует на значительно более весомую роль в мировой политике - как лидера или солидера. Это напрямую влияет на позиции США на мировых рынках, а следовательно, на экономику, финансы, региональное влияние и способность влиять на ход конфликтов.

"То есть лидерство на протяжении долгих десятилетий Соединенных Штатов может быть поставлено под сомнение сейчас Китаем", - сказал он.

В то же время Подоляк призвал внимательно следить за дальнейшими шагами США, в частности за тем, продолжится ли поставка американского оружия Украине.

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года - мнение эксперта

Как писал Главред, именно во время президентства Дональда Трампа Украина имеет реальные возможности вернуть все свои территории. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в интервью 24 каналу.

По его словам, неожиданное заявление Трампа после встречи с Владимиром Зеленским, в котором он отметил важность поддержки ЕС и НАТО, стало мощным сигналом и подтверждением усиления субъектности Украины.

Он также отметил, что приезд Кита Келлога был неслучайным, ведь он провел ряд встреч, изучал настроения в Украине, знакомился с разработками отечественного ВПК и делал соответствующие отчеты. Это продемонстрировало, что Украина не сломается, а значит, Запад вынужден будет строить сотрудничество.

Изменение позиции Трампа по войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в августе российский дрон нанес серьезные повреждения зданию представительства ЕС в Киеве. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала ждать формальных дипломатических процедур и напрямую связалась с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Politico, во время разговора, по словам двух европейских чиновников, фон дер Ляйен подчеркнула Трампу, что этот инцидент наглядно демонстрирует, на что способен Путин, и что он не сдерживает своих обещаний.

В то же время заявления Трампа о возвращении Украины к границам 1991 года выглядят оптимистично, но могут скрывать риски. CNN отмечает, что позиция президента США по Украине меняется настолько часто, что это стало привычной тенденцией.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если Россия не прекратит войну, кремлевские чиновники должны знать, где расположено ближайшее бомбоубежище. По его словам, Трамп разрешил Украине отвечать на удары РФ, в частности по критической энергетической инфраструктуре.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

