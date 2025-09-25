Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

Юрий Берендий
25 сентября 2025, 19:04
180
Изменение риторики Трампа по войне в Украине вызвали действия Путина, избирательный цикл в США и влияние Китая на глобальную политику, указывает Подоляк.
Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины
Раскрыты три главные причины изменения позиции Трампа по войне РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Почему Трамп изменил позицию по войне РФ против Украины
  • Как политика Китая влияет на Трампа

Изменение риторики президента США относительно войны России против Украины обусловили несколько факторов. Среди них - лживые заявления и действия Владимира Путина, направленные на дискредитацию и унижение США. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, российский диктатор говорит одно, делает противоположное и еще и демонстративно этим гордится. К этому добавляется его провокационное поведение во время визита в Китай. В то же время важным фактором являются выборы в Конгресс и давление внутри американского электората, который не видит смысла в уступках тому, кто откровенно унижает Соединенные Штаты.

видео дня

"Трамп очень активный пользователь социальных сетей, он очень активный коммуникатор, он внимательно следит и чутко реагирует на общественные настроения", - пояснил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил эффективную работу дипломатической команды Владимира Зеленского и европейских лидеров, которые координируют свои действия с Украиной и дополняют ее позицию, подчеркивая различные риски.

Он подчеркнул, что важным фактором является и четкая позиция Китая, ведь заявления прозвучали не только от министра иностранных дел, но и от самого Си Цзиньпина. Пекин стремится к новой системе глобального управления и безопасности и претендует на значительно более весомую роль в мировой политике - как лидера или солидера. Это напрямую влияет на позиции США на мировых рынках, а следовательно, на экономику, финансы, региональное влияние и способность влиять на ход конфликтов.

"То есть лидерство на протяжении долгих десятилетий Соединенных Штатов может быть поставлено под сомнение сейчас Китаем", - сказал он.

В то же время Подоляк призвал внимательно следить за дальнейшими шагами США, в частности за тем, продолжится ли поставка американского оружия Украине.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года - мнение эксперта

Как писал Главред, именно во время президентства Дональда Трампа Украина имеет реальные возможности вернуть все свои территории. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в интервью 24 каналу.

По его словам, неожиданное заявление Трампа после встречи с Владимиром Зеленским, в котором он отметил важность поддержки ЕС и НАТО, стало мощным сигналом и подтверждением усиления субъектности Украины.

Он также отметил, что приезд Кита Келлога был неслучайным, ведь он провел ряд встреч, изучал настроения в Украине, знакомился с разработками отечественного ВПК и делал соответствующие отчеты. Это продемонстрировало, что Украина не сломается, а значит, Запад вынужден будет строить сотрудничество.

Изменение позиции Трампа по войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в августе российский дрон нанес серьезные повреждения зданию представительства ЕС в Киеве. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала ждать формальных дипломатических процедур и напрямую связалась с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Politico, во время разговора, по словам двух европейских чиновников, фон дер Ляйен подчеркнула Трампу, что этот инцидент наглядно демонстрирует, на что способен Путин, и что он не сдерживает своих обещаний.

В то же время заявления Трампа о возвращении Украины к границам 1991 года выглядят оптимистично, но могут скрывать риски. CNN отмечает, что позиция президента США по Украине меняется настолько часто, что это стало привычной тенденцией.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если Россия не прекратит войну, кремлевские чиновники должны знать, где расположено ближайшее бомбоубежище. По его словам, Трамп разрешил Украине отвечать на удары РФ, в частности по критической энергетической инфраструктуре.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:37Синоптик
Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

19:04Война
Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

18:37Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Последние новости

19:37

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:10

Когда мы перестали быть Россиеймнение

19:04

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

18:57

"Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

18:55

Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
18:54

Большинство членов исполкома УЕФА выступают за отстранение Израиля - The Times

18:37

Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

18:23

Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюансВидео

18:13

Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

Реклама
18:05

Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериалеВидео

18:00

"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

17:35

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:24

Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

17:16

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь УкраинеВидео

17:15

Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

16:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с медсестрой за 31 секунду

16:43

Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсатаВидео

16:22

Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснениеВидео

16:08

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

15:57

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокацияхВидео

Реклама
15:51

Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

15:20

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

15:15

Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

15:12

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:09

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:03

Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

14:55

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

14:32

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

14:18

Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

14:12

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

14:09

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

13:54

Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

13:52

Как отрастить густые волосы: секрет в масле

13:47

Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

12:42

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

12:39

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видеоВидео

12:32

Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

Реклама
12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять