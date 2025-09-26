'Трамп хочет победы Украины': Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

Владимир Зеленский не исключил вариант компромисса, который, по его мнению, будет выгодным "для всех".

https://glavred.info/ukraine/tramp-hochet-pobedy-ukrainy-zelenskiy-raskryl-scenariy-vozvrashcheniya-territoriy-10701503.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский поделился деталями переговоров с Донльдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявлений Зеленского:

Дональд Трамп хочет победы Украины в войне

Ситуация изменилась из-за отношений Трампа с Путиным

Вопрос ВОТ будет решаться дипломатическим путем

Президент США Дональд Трамп хочет победы Украины в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью изданию Axios, отвечая на вопрос журналиста: "Так теперь вы верите, что президент Трамп наконец-то хочет победы Украины?", Зеленский ответил: "Да".

видео дня

При этом собеседник напомнил, что ранее Трамп заявлял, что у Зеленского якобы "нет карт".

По мнению Зеленского, ситуация изменилась из-за отношений Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов", - сказал он.

Президент Украины уверен, что американское общество не уважает и не доверяет Путину "и в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну".

Сценарий завершения войны

По его словам, если в случае прекращения огня Украина не вернет силой оккупированные территории, этот вопрос будет решаться дипломатическим путем в будущем.

"Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы, территориями России. Мы не можем этого сделать", - заявил Зеленский.

В то же время глава государства не исключил вариант компромисса, который, по его мнению, будет выгодным "для всех".

"Если завтра будет прекращение огня, все остановятся, и если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем, а не оружием. И я думаю, что это хороший компромисс для всех", - сказал Зеленский.

Он добавил также, что такие вещи Украина должна решать путем диалога и "с меньшими потерями".

Переговоры с РФ о мире: мнение политолога

Украина и Россия, как потенциальные участники будущих мирных переговоров, должны будут рассмотреть ряд ключевых и сложных тем. Одной из таких, по мнению политолога и главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, станет возможное размещение европейских военных сил на территории Украины. Как отметил эксперт в чате с Главредом, этот вопрос может оказаться одним из наиболее чувствительных и трудных для согласования в процессе урегулирования.

Напомним, ранее Трамп сделал ряд заявлений. Трамп намерен вернуть под контроль Киева "некоторые оккупированные территории".

Ранее в Financial Times написали, что Путин якобы готов вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области. Однако, дескать, только в том случае, если страна-оккупант получит доступ через эти области в оккупированный Крым через "сухопутный коридор".

Ранее Главред писал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил: союзники Украины делают все возможное для достижения устойчивого мира. Он отметил, что успех в этом в значительной степени зависит от давления на Россию.

Другие новости:

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред