"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

Украина ответила на акт неуважения со стороны Венгрии, подчеркнул Андрей Сибига.

Киев ответил на скандальное решение Будапешта / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Запрещен въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников

Украина ответила на акт неуважения со стороны Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о введении запрета на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников.

"Мы ввели запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет на въезд Венгрией для наших военных чиновников", - написал Сибига в Х.

По словам министра, "на каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет дан адекватный ответ, особенно на неуважение к нашим военным".

Что предшествовало

Ранее правительство Венгрии запретило въезд на территорию страны трем украинским военным высокого ранга, которых официальный Будапешт называет якобы ответственными за принудительную мобилизацию, которая, как считают венгерские чиновники, привела к смерти мобилизованного венгра, который является гражданином Украины и, как утверждают в Будапеште, гражданином Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство запретило въезд в страну украинскому командиру из-за атак по нефтепроводу "Дружба".

Детали скандала

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выяснить все факты относительно решения Венгрии запретить въезд одному из военных командиров и реагировать соответственно.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадяр") позже прокомментировал венгерское заявление: "Редкая птица имитирует ранения, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинская Птица в момент опасности предпочитает активные действия на отпор врагу",- написал он в соцсетях.

Хамские выпады Будапешта: ответ Варшавы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал удары российских дронов по территории Польши недопустимыми.

Сикорский резко ответил Орбану:"Нет, Виктор. Этот случай лишь подтверждает, что тебе давно пора перестать занимать выжидательную позицию и открыто осудить агрессию со стороны России", — написал глава польского МИД.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

