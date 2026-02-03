Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше

Инна Ковенько
3 февраля 2026, 04:55
27
Эксперты объясняют, какие именно родительские привычки чаще всего разрушают отношения со взрослыми детьми.
7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше
Почему взрослые дети отдаляются - 7 причин, почему взрослые дети не звонят/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему взрослые дети отдаляются
  • Почему взрослые дети не уважают родителей

Родители часто ожидают, что в старости получат от своих детей ту же заботу, которую сами дарили им в детстве. Однако нередко происходит обратное: взрослые дети отдаляются, переезжают в другие города или даже страны, а общение сводится к минимуму.

Причиной этого могут быть определенные модели поведения самих родителей, отмечает Yourtango, ссылаясь на дипломированных психологов.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

Нарушение личных границ

Лицензированный семейный терапевт Анджела Ситка отмечает, что для любого человека естественно защищать свое личное пространство. Если же нарушителем становятся близкие, единственным способом защиты часто становится физическое удаление — иногда даже на сотни километров. Когда родители чрезмерно контролируют жизнь взрослого ребенка, он начинает искать выход в дистанцировании, чтобы избежать постоянного давления.

Непрошенные советы

Доктор философии Элизабет Скотт объясняет, что советы, даже из благих намерений, могут восприниматься как личная критика. Если таких советов становится слишком много, они превращаются в источник раздражения. Взрослые дети начинают избегать общения, чтобы не чувствовать постоянного осуждения или навязывания чужих решений.

Навязывание чувства вины

Манипуляции через чувство вины — одна из худших форм родительского поведения, отмечает Кендра Черри, специалист по психосоциальной реабилитации. Взрослые дети хорошо осознают, когда их заставляют чувствовать вину, и пытаются защититься от этого. Чаще всего они просто сокращают контакты, чтобы избежать манипуляций.

Чрезмерная эмоциональная реакция

Даже взрослым детям нужна поддержка родителей, но она должна быть в меру. Если обычные жалобы на работу или отношения вызывают у родителей преувеличенные переживания - например, "Твой рассказ нас очень огорчил", - дети начинают скрывать свои проблемы. Они не хотят травмировать близких и постепенно отказываются от откровенных разговоров.

Неуважение к выбору партнера

Осуждение или неуважение к партнеру взрослого ребенка — одна из самых болезненных ошибок. Если родители вмешиваются в самую интимную сферу жизни, это воспринимается как грубое нарушение границ. В результате дети стремятся дистанцироваться, чтобы защитить собственные отношения и избежать конфликтов.

Перекладывание родительских обязанностей на детей

Доктор психологических наук Кейт Эшлеман обращает внимание: привлечение детей к домашней работе является важным элементом воспитания, но чрезмерная нагрузка вызывает обиду. Если несовершеннолетние вынуждены выполнять почти все домашние дела или ухаживать за младшими, у них формируется чувство несправедливости. Со временем это перерастает в глубокую обиду, которая проявляется уже во взрослом возрасте.

Отношение к взрослому ребенку как к малышу

Отношения между родителями и детьми должны меняться на каждом этапе жизни, отмечает доктор философии Джеффри Бернштейн. Если же родители продолжают относиться к взрослому ребенку так, как будто он до сих пор школьник, это вызывает обиду и чувство недоверия. Взрослые стремятся доказать свою самостоятельность и часто делают это через отдаление.

Читайте также:

Об источнике: Your Tango

YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психология дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:57Война
Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

01:25Война
В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

Последние новости

06:10

Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех

06:00

Гороскоп на завтра 4 февраля: Скорпионам - новое знакомство, Рыбам - прибыль

05:31

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

04:55

7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше

04:22

Что будет с ценами на крупы и масло: эксперт предупредил украинцев о нюансе

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
04:01

"Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости

03:32

Должны ли кошки выходить на улицу – ветеринар удивила признаниемВидео

02:57

РФ вывела ракетоносцы в море и подняла "Тушки": когда ожидать пуск ракет

02:45

"Ледник Судного дня" трещит по швам: угроза катастрофы прибрежных мегаполисов

Реклама
01:25

Громкие взрывы в Киеве: оккупанты атакуют столицу баллистикой, первые подробности

00:52

В городах прогремела серия громких взрывов: враг атакует Украину БПЛА, что известно

00:39

Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

02 февраля, понедельник
23:54

Рассада без ошибок: благоприятные даты февраля-марта по лунному календарю 2026Видео

23:23

"Моральные дегенераты": Сибига о предложении FIFA насчет отмены бойкота РФ

22:20

Отключение электроэнергии в Киеве и области 3 февраля: опубликованы графики

21:41

"В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известноВидео

21:38

Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраляФото

21:35

Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

Реклама
21:01

РФ готовит массированный удар в ближайшее время: названы цели и города под угрозой

20:44

Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

20:27

Сантехник раскрыл главный секрет: простой трюк мгновенно убирает засор в трубеВидео

20:21

Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

20:03

Если авто долго простаивает: эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор

19:47

Днепр встретит февраль по-особенному: что готовит погода в ближайшие дни

19:39

"Поможет закончить войну в Украине": Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

19:31

Не кот и не пёс: девушка завела необычного питомца и ее выбор взорвал Сеть

19:10

Борьба с баллистикой может стать одним из главных вызовов для Украинымнение

19:07

"Войну нужно заканчивать": Зеленский заявил о готовности к реальным шагамФото

19:04

Морозы начнут отступать: названа дата потепления

18:58

Ветеринары назвали 8 признаков того, что кот рад возвращению хозяина домой

18:57

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

18:49

Стратегическая отрасль РФ под угрозой: ЕС готовит жесткий пакет санкций

18:43

Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и гдеВидео

18:36

Обыски не помешали: Uvape расширяет сеть по продаже нелегальных электронных сигарет

18:24

Важные объекты россиян взлетели на воздух: детали мощных ударов ВСУ по целям РФ

18:05

Демографический гигант: назван город, где живет больше людей, чем во всей Украине

18:03

Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

17:52

Почему нельзя сушить одежду на батареях: привычка, которая вредит здоровью

Реклама
17:47

Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

17:46

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять