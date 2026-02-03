7 привычек родителей, которые заставляют взрослых детей переехать подальше

Эксперты объясняют, какие именно родительские привычки чаще всего разрушают отношения со взрослыми детьми.

Почему взрослые дети отдаляются - 7 причин, почему взрослые дети не звонят/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Родители часто ожидают, что в старости получат от своих детей ту же заботу, которую сами дарили им в детстве. Однако нередко происходит обратное: взрослые дети отдаляются, переезжают в другие города или даже страны, а общение сводится к минимуму.

Причиной этого могут быть определенные модели поведения самих родителей, отмечает Yourtango, ссылаясь на дипломированных психологов.

Нарушение личных границ

Лицензированный семейный терапевт Анджела Ситка отмечает, что для любого человека естественно защищать свое личное пространство. Если же нарушителем становятся близкие, единственным способом защиты часто становится физическое удаление — иногда даже на сотни километров. Когда родители чрезмерно контролируют жизнь взрослого ребенка, он начинает искать выход в дистанцировании, чтобы избежать постоянного давления.

Непрошенные советы

Доктор философии Элизабет Скотт объясняет, что советы, даже из благих намерений, могут восприниматься как личная критика. Если таких советов становится слишком много, они превращаются в источник раздражения. Взрослые дети начинают избегать общения, чтобы не чувствовать постоянного осуждения или навязывания чужих решений.

Навязывание чувства вины

Манипуляции через чувство вины — одна из худших форм родительского поведения, отмечает Кендра Черри, специалист по психосоциальной реабилитации. Взрослые дети хорошо осознают, когда их заставляют чувствовать вину, и пытаются защититься от этого. Чаще всего они просто сокращают контакты, чтобы избежать манипуляций.

Чрезмерная эмоциональная реакция

Даже взрослым детям нужна поддержка родителей, но она должна быть в меру. Если обычные жалобы на работу или отношения вызывают у родителей преувеличенные переживания - например, "Твой рассказ нас очень огорчил", - дети начинают скрывать свои проблемы. Они не хотят травмировать близких и постепенно отказываются от откровенных разговоров.

Неуважение к выбору партнера

Осуждение или неуважение к партнеру взрослого ребенка — одна из самых болезненных ошибок. Если родители вмешиваются в самую интимную сферу жизни, это воспринимается как грубое нарушение границ. В результате дети стремятся дистанцироваться, чтобы защитить собственные отношения и избежать конфликтов.

Перекладывание родительских обязанностей на детей

Доктор психологических наук Кейт Эшлеман обращает внимание: привлечение детей к домашней работе является важным элементом воспитания, но чрезмерная нагрузка вызывает обиду. Если несовершеннолетние вынуждены выполнять почти все домашние дела или ухаживать за младшими, у них формируется чувство несправедливости. Со временем это перерастает в глубокую обиду, которая проявляется уже во взрослом возрасте.

Отношение к взрослому ребенку как к малышу

Отношения между родителями и детьми должны меняться на каждом этапе жизни, отмечает доктор философии Джеффри Бернштейн. Если же родители продолжают относиться к взрослому ребенку так, как будто он до сих пор школьник, это вызывает обиду и чувство недоверия. Взрослые стремятся доказать свою самостоятельность и часто делают это через отдаление.

Об источнике: Your Tango YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

