Как понять, что человеку нельзя доверять: психологи раскрыли 12 тревожных признаков

Психологи советуют внимательно присматриваться к поведению собеседников, ведь именно оно часто выдает их истинные намерения.

https://glavred.info/stosunky/kak-ponyat-chto-cheloveku-nelzya-doveryat-psihologi-raskryli-12-trevozhnyh-priznakov-10735529.html Ссылка скопирована

Как понять, что человеку не следует доверять - как распознать нечестного человека/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как понять, что вами манипулируют

Как понять, что человек говорит неправду

Как распознать нечестного человека

Доверие является фундаментом любых отношений. Оно создает ощущение безопасности, позволяет строить партнерство и открывать личные темы. Но есть поведенческие сигналы, которые могут свидетельствовать о неискренности или ненадежности собеседника, отмечает Psychology Today.

Главред расскажет о 12 признаках, которые помогут вовремя понять, что перед вами человек, которому лучше не доверять.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Комплименты с двойным дном: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

Невыполненные обещания

Обещание - это маленький тест на ответственность. Если человек регулярно не держит слово, даже в мелочах, это показывает его отношение к договоренностям. Случайность может случиться с каждым, но систематическое невыполнение обещаний свидетельствует о ненадежности.

Разрыв между словами и действиями

Когда собеседник много говорит о своих достоинствах или профессиональных навыках, но на практике они не проявляются, это сигнал. Слова без подтверждения действиями — признак того, что человек пытается создать образ, не соответствующий реальности.

Постоянные заверения в собственной честности

Искренние люди не нуждаются в постоянных оправданиях. Если собеседник навязчиво повторяет, что он "никогда не врёт" и "ему можно доверять", это может быть попыткой скрыть правду. Люди, которые часто подчеркивают свою честность, нередко пытаются компенсировать отсутствие доверия к себе.

Уклонение от прямых ответов

Смена темы, шутки или уклонение от конкретики — это способ не отвечать прямо. Если такое поведение повторяется, стоит задуматься: возможно, собеседник скрывает важную информацию или не хочет брать на себя ответственность.

Скрытность в значимых деталях

Когда человек сознательно не делится информацией, которая может быть значимой для вас, это сигнал недоверия. Случайность возможна, но систематическое сокрытие деталей свидетельствует о нежелании быть откровенным.

Отсутствие эмпатии

Безразличие к вашим эмоциям, нежелание выслушать или легкомысленные советы типа "не переживай" показывают, что собеседнику неважны ваши переживания. Это означает, что он может использовать ваши слова против вас или просто не ценит доверие.

Ложь в мелочах

Даже небольшие искажения фактов имеют значение. Если вы замечаете, что человек часто добавляет вымышленные подробности или меняет мелкие детали, это может быть способом скрыть что-то большее.

Отказ брать на себя ответственность

Человек, который всегда находит виновных в своих ошибках, демонстрирует нежелание признавать свои действия. Постоянные оправдания и перекладывание вины на других — признак ненадежности.

Игнорирование личных границ

Вмешательство в дела других, нежелание учитывать комфорт окружающих, распространение чужих секретов — все это показывает, что собеседник не уважает границы. Если он легко нарушает границы других, не стоит ожидать, что ваши останутся нетронутыми.

Резкие изменения в поведении

Когда человек то чрезмерно любезен, то агрессивен, в зависимости от того, получает ли он желаемое, это свидетельствует о манипулятивности. Такая непоследовательность часто используется как способ давления.

Откровенные манипуляции

Фразы типа "если ты друг — сделай это" или "если любишь — согласись" являются классическими примерами психологического давления. Цель таких приемов — заставить вас действовать вопреки собственным интересам.

Чувство беспокойства рядом

Иногда интуиция сигнализирует раньше фактов. Если вы чувствуете тревогу или дискомфорт в присутствии определенного человека, стоит прислушаться к этому ощущению. Психологи советуют не игнорировать внутренние сигналы, они часто указывают на опасность.

Читайте также:

Об источнике: Psychology Today Psychology Today - американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека. Издание впервые появилось в 1967 году. Psychology Today - одно из старейших СМИ, специализирующихся на поведенческих науках. Его миссия - освещать все аспекты человеческого поведения, чтобы помочь людям лучше управлять своим здоровьем и благополучием, корректировать свое мышление и решать различные проблемы, связанные с психическим здоровьем и отношениями, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред