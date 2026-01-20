Комплименты с двойным смыслом: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

Некоторые фразы могут звучать как комплименты, но на самом деле скрывать унижение.

https://glavred.info/stosunky/komplimenty-s-dvoynym-smyslom-10-fraz-kotorymi-na-samom-dele-hotyat-unizit-10733510.html Ссылка скопирована

10 комплиментов, которые на самом деле скрывают унижение/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как распознать скрыто оскорбительные комплименты

Какие бывают токсичные комплименты

В повседневном общении мы нередко слышим слова, которые на первый взгляд звучат как похвала. Они могут выглядеть доброжелательно, но оставлять после себя странное ощущение - будто не поддержали, а наоборот обесценили.

Как отмечает Your Tango, такие фразы маскируются под приятные слова и комплименты, однако содержат скрытую критику или намек на недостатки.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

Распространенные фразы, которые выглядят как комплименты, но на самом деле имеют двойное дно:

"Ты хорошо выглядишь для своего возраста"

Звучит как похвала, но акцент делается на возрасте, как будто это уже недостаток. Намек, что годы автоматически уменьшают привлекательность.

"Я не ожидал, что ты так хорошо справишься"

Эта формулировка выглядит как поддержка, но на самом деле акцентирует внимание на низких ожиданиях и обесценивает результат.

"У тебя такой... уникальный стиль"

Часто означает удивление или неодобрение, а не восхищение.

"Ты гораздо умнее, чем кажешься"

Демонстрирует низкие ожидания, говорит, что первое впечатление было негативным.

"Тебе так идет, когда ты не красишься"

Принижает внешность человека во все остальные моменты.

"Ты такой смелый, что носишь это"

Скрытое сообщение: "я бы так не рискнул".

"Я бы никогда не смог жить так, как ты"

Подчеркивает, что образ жизни выглядит странным или неприемлемым.

"Ты хорошо держишься, учитывая обстоятельства"

Сосредотачивает внимание не на силе, а на проблемах.

"Для новичка это очень неплохо"

Похвала, которая сразу снижает статус и ставит в более низкую категорию.

"Ты выглядишь намного лучше, чем на фото"

Скрытый смысл: "на фото ты выглядишь неудачно".

Читайте также:

Об источнике: Your Tango YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред