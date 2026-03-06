Год не подпускал: Мирошниченко поделилась трогательными кадрами с приемным сыном

Инна Мирошниченко рассказала, как за два года изменился их сын, "рожденный сердцем".

Инна Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

Что рассказала Инна Мирошниченко

Как выглядит Марсель

Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко поделилась невероятным видео, на котором она обнимается со своим сыном Марселем.

На своей странице в Instagram, Мирошниченко показала видео, как она лежит с Марселем и они проводят время вместе. Мальчик нежно обнимает маму и целует ее в носик.

видео дня

Инна Мирошниченко с сыном / Скриншот Instagram/_inna_mi_

"Целый год ты к себе не подпускал. Еще год ты осторожно изучал язык прикосновений и любви. Чтобы сейчас полностью раствориться в маминых объятиях. Любовь исцеляет", - написала Инна.

Инна Мирошниченко с сыном / Скриншот Instagram/_inna_mi_

На видео видно, какие нежные отношения между мамой и сыном, сколько в них любви.

О персоне: Инна Мирошниченко Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

