Год не подпускал: Мирошниченко поделилась трогательными кадрами с приемным сыном

Кратко:
- Что рассказала Инна Мирошниченко
- Как выглядит Марсель
Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко поделилась невероятным видео, на котором она обнимается со своим сыном Марселем.
На своей странице в Instagram, Мирошниченко показала видео, как она лежит с Марселем и они проводят время вместе. Мальчик нежно обнимает маму и целует ее в носик.
"Целый год ты к себе не подпускал. Еще год ты осторожно изучал язык прикосновений и любви. Чтобы сейчас полностью раствориться в маминых объятиях. Любовь исцеляет", - написала Инна.
На видео видно, какие нежные отношения между мамой и сыном, сколько в них любви.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорилась на показе мод в Париже.
Ранее также победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно смогла официально расписаться со своим любимым Иваном, попала в больницу.
Вас также может заинтересовать:
- "И это отразилось": Мирошниченко назвал ошибку Ziferblat на Евровидении 2025
- Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий
- "Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице
О персоне: Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред