Наши - дома: из российского плена вернулись сотни военных

Украина и Россия провели обмен пленными. В рамках обмена вернулись 300 человек.

Украина и РФ провели обмен пленными

Украина и Россия провели обмен военнопленными 6 марта. В рамках обмена домой вернулись 300 человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных пленных есть двое гражданских. Всего были освобождены бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины. Среди них рядовые, сержанты и офицеры, которые попали в плен на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях и в Мариуполе.

Большинство пленных находились в неволе более года, а некоторые - с 2022 года.

"Спасибо всем нашим воинам, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины. Спасибо всей команде, которая работала ради этого результата. Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей", - подчеркнул президент.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что за эти дни домой вернулись 500 украинских военных и двое гражданских.

"Приветствую каждого на родной земле и желаю скорейшего восстановления — знаю, что наши врачи, реабилитологи и психологи позаботятся об этом как можно лучше! Уверен, что каждый гражданин Украины сейчас разделяет радость с родными и близкими тех, кто верил и ждал своих все это сложное время. Работаем, чтобы таких радостных эмоций было как можно больше — еще многих наших предстоит вернуть домой. Боремся за каждого и каждую!" — подчеркнул он.

