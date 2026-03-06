Укр
Читать на украинском
Как избежать запаха пота и желтых пятен на одежде: эффективные способы борьбы

Дарья Пшеничник
6 марта 2026, 13:28
Влажные следы на одежде, запах, дискомфорт и постоянное чувство неуверенности знакомы многим.
Как избежать запаха пота и желтых пятен на одежде: эффективные способы борьбы
Как избавиться от запаха пота / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Когда антиперспирант работает лучше всего
  • Как естественным образом уменьшить запах пота
  • Как избежать желтых пятен на одежде

видео дня

Повышенное потоотделение — проблема, знакомая миллионам, но большинство людей даже не подозревает, что ее можно существенно уменьшить без дорогостоящих процедур. Специалисты отмечают, что ключ — в правильном уходе и нескольких простых привычках, которые работают лучше обычных антиперспирантов.

Дерматологи объясняют, что запах пота возникает не из-за самого пота, а из-за бактерий, которые активно размножаются во влажной среде. Поэтому ежедневное очищение мягким гелем без ароматизаторов - первый шаг к сухости и свежести. Чистая кожа меньше раздражается, а значит и выделяет меньше пота, пишет ТСН.

Бритье подмышек также помогает: волосы удерживают влагу и создают идеальные условия для бактерий.

Когда лучше работает антиперспирант

Эксперты напоминают, что наносить антиперспирант нужно перед сном, а не утром. Ночью потовые железы менее активны, поэтому активные вещества проникают глубже и блокируют каналы, через которые выделяется пот.

В результате защита формируется еще до пробуждения и держится дольше. Если же наносить средство на влажную кожу перед выходом из дома, эффективность падает в разы.

Содовый раствор как натуральная альтернатива

Для людей с чувствительной кожей специалисты советуют простой вариант — легкий содовый раствор. Сода нейтрализует кислотность кожи и затрудняет размножение бактерий. Это естественный способ уменьшить запах без агрессивных компонентов.

Как избежать желтых пятен на одежде

Желтые следы появляются из-за реакции пота с антиперспирантом. Чтобы этого избежать:

  • дайте средству полностью высохнуть перед тем, как одеваться;
  • используйте тонкие хлопковые накладки;
  • выбирайте натуральные ткани, которые быстро впитывают влагу.

Питание и вода тоже имеют значение

Врачи отмечают, что обезвоживание усиливает потоотделение. Когда организм не получает достаточно жидкости, он пытается охладиться за счет пота.

Также стоит ограничить острые блюда, алкоголь и кофе - они стимулируют потовые железы.

Итак, потоотделение — естественный процесс, но его можно контролировать. Правильный уход, ночное использование антиперспирантов и несколько простых привычек помогают сохранять сухость и уверенность в любой ситуации.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

