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Как избавиться от пота народными средствами – 4 проверенных способа

2 июня 2022, 16:38

Как приготовить натуральный антиперспирант, который избавит от неприятного запаха.

Как избавиться от пота
Как избавиться от пота в домашних условиях / depositphotos.com/

Процесс потовыделения – естественный для организма человека. Запах пота появляется в результате образования бактерий на поверхности кожи. Он может быть резким и въедаясь в одежду приносить ощущение дискомфорта. Главред разобрался, как избавиться о пота в домашних условиях.

О том, что можно использовать вместо порошка для стирки, читайте в материале: Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме.

Почему так сильно потеют подмышки и появляется запах

Для нормального функционирования организм избавляется от лишней жидкости через поры на теле. Сама жидкость не имеет запаха, а вот патогенные бактерии, которые обитают на поверхности кожи, смешиваясь с ней могут создавать "благоухание", от которого хочется скорее избавиться. Среди причин, которые могут вызывать образование этих бактерий и появление неприятного запаха могут быть:

  • несоблюдение правил личной гигиены;
  • ношение синтетической одежды;
  • неправильно питание;
  • лекарственные препараты;
  • стресс;
  • ожирение, заболевания щитовидной железы, воспалительные процессы в почках, гипогликемия, гормональный дисбаланс.

Как избавиться от запаха пота народными средствами

Можно избавиться от пота подмышками с помощью соды. Сода – недорогое и проверенное средство, которое может подсушить кожу и убить болезнетворные микроорганизмы. Для борьбы с запахом пота и излишним потоотделением нужно приготовить жидкую кашицу, размешав соду с водой. Эту пасту нужно ватным диском нанести в зону подмышечных впадин и оставить на 5-10 минут. Затем тщательно смыть состав проточной водой. Процедуру нужно повторять ежедневно.

Пригодится в борьбе с неприятным запахом и перекись водорода. Доступное средство может стать надежным антиперспирантом, который не даст распространиться посторонним ароматам. Раствор перекиси в равной пропорции нужно размешать с водой и ватным диском втереть в область подмышек. Можно не смывать.

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Можно обратиться и к натуральным средствам, приготовив лечебный дезодорант. На 150 мл воды нужно добавить 50 мл лимонного сока, который превосходно обеззараживает и дарит приятный аромат и 5-7 капель эфирного масла чайного дерева, известного своими антибактериальными свойствами.

Травяная ванна поможет с проблемой повышенного потоотделения и запаха. Для этого нужно взять по 1 стакану дубовой коры и дягиля и по 2 ст.л. листьев грецкого ореха и мяты. Все залить литром кипятка и проварить 5-10 минут. Дав отвару настояться, нужно его процедить и добавить в наполненную водой ванную. Можно добавить эфирные масла чайного дерева, грейпфрута, эвкалипта или лаванды. Принимать ванную нужно полчаса. В идеале – 2 раза в неделю.

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