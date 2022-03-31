Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме

Как приготовить стиральный порошок в домашних условиях.
Вторжение России в Украину изменило привычный уклад жизни многих украинцев. Помимо нехватки продуктов питания, может наблюдаться дефицит моющих и чистящих средств. Главред разобрался, чем можно заменить стиральный порошок и как приготовить его в домашних условиях.
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В условиях войны сохранить вещи в чистоте можно с помощью вспомогательных средств, которые есть в каждом доме.
Средство для мытья посуды
Одежду можно постирать моющим средством. Однако перед использованием необходимо прочитать состав средства для посуды. Некоторые его компонеты могут повлиять на яркость тканей и стать причиной развития аллергических реакций. Стирать вещи таким способом можно только вручную.
Жидкое мыло или шампунь
Эти средства являются более мягкими и щадящими для кожи и тканей. Для стирки нужно использовать самое обычное мыло или шампунь без кондиционера в составе. Идеально для ручной стирки.
Хозяйственное мыло
Это универсальное средство для стирки, которое может справиться даже с самыми сложными загрязнениями. Для этого нужно замочить вещи в теплой воде в тазу, намылить наиболее грязные участки и хорошо потереть. После чего вещи нужно тщательно прополоскать.
Горчица
Народное средство для стирки вещей, которое проверено временем. Для стирки нужно развести горчицу в теплой воде. Подходит для машинной стирки. 50 граммов горчичного порошка засыпать в барабан стиральной машины и выставить программу стирки на температуру воды до 40 градусов.
Важно: горчица не подходит для стирки хлопковых вещей.
Как сделать стиральный порошок дома
Моющее средство на основе хозяйственного мыла можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится:
- 5 литров воды;
- 100 гр. хозяйственного мыла;
- 400 гр. соды;
- 200гр. буры;
- 15 мл. эфирного масла.
Нужно влить в кастрюлю пятую часть воды и высыпать туда предварительно натертое мыло и варить до полного его растворения. Затем вскипятить остаток воды и добавить соду. После чего смесь нужно хорошо размешать и влить эфирное масло. После остывания жидкий порошок разлить в емкости.
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