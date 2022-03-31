Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме

Чем заменить стиральный порошок / depositphotos.com/

Вторжение России в Украину изменило привычный уклад жизни многих украинцев. Помимо нехватки продуктов питания, может наблюдаться дефицит моющих и чистящих средств. Главред разобрался, чем можно заменить стиральный порошок и как приготовить его в домашних условиях.

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В условиях войны сохранить вещи в чистоте можно с помощью вспомогательных средств, которые есть в каждом доме.

Средство для мытья посуды

Одежду можно постирать моющим средством. Однако перед использованием необходимо прочитать состав средства для посуды. Некоторые его компонеты могут повлиять на яркость тканей и стать причиной развития аллергических реакций. Стирать вещи таким способом можно только вручную.

Жидкое мыло или шампунь

Эти средства являются более мягкими и щадящими для кожи и тканей. Для стирки нужно использовать самое обычное мыло или шампунь без кондиционера в составе. Идеально для ручной стирки.

Хозяйственное мыло

Это универсальное средство для стирки, которое может справиться даже с самыми сложными загрязнениями. Для этого нужно замочить вещи в теплой воде в тазу, намылить наиболее грязные участки и хорошо потереть. После чего вещи нужно тщательно прополоскать.

Горчица

Народное средство для стирки вещей, которое проверено временем. Для стирки нужно развести горчицу в теплой воде. Подходит для машинной стирки. 50 граммов горчичного порошка засыпать в барабан стиральной машины и выставить программу стирки на температуру воды до 40 градусов.

Важно: горчица не подходит для стирки хлопковых вещей.

Как сделать стиральный порошок дома

Моющее средство на основе хозяйственного мыла можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится:

5 литров воды;

100 гр. хозяйственного мыла;

400 гр. соды;

200гр. буры;

15 мл. эфирного масла.

Нужно влить в кастрюлю пятую часть воды и высыпать туда предварительно натертое мыло и варить до полного его растворения. Затем вскипятить остаток воды и добавить соду. После чего смесь нужно хорошо размешать и влить эфирное масло. После остывания жидкий порошок разлить в емкости.

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