Желтые пятна от пота исчезнут на глазах: помогут копеечные средства

Желтые пятна на белой одежде исчезнут буквально за час благодаря эффективному методу.

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Надоедливые пятна на одежде исчезнут за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро избавиться от желтых пятен от пота на белой одежде

Как отстирать пятна с помощью соды и уксуса

С наступлением теплого времени года, многих людей беспокоит постоянный вопрос - как избавиться от пятен от пота и дезодоранта на одежде. Надоедливые пятна от пота портят не только любимую белую рубашку или футболку, но и настроение. Впрочем, волноваться не стоит, Главред выяснил, что есть несколько копеечных средств, которые быстро справятся с проблемой.

Чтобы удалить желтые пятна, многие люди выбирают "агрессивные" отбеливающие средства. Однако эксперт Лаура де Барра предложила три копеечных продукта, с которыми легко вы избавитесь от этих стойких пятен.

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"Моя святая троица - это жидкость для мытья посуды, сода и пятипроцентный дистиллированный белый уксус", - цитирует женщину портал Express.co.uk.

Женщина рекомендует сначала нанести средство для мытья посуды и хорошо потереть место пятна. Жидкость легко удалит остатки продуктов, таких как лосьон для тела, масла или дезодорант.

Далее возьмите емкость и разведите две части воды к одной части уксуса. Замочите футболку в готовой жидкости. Затем смешайте соду с водой до образования пасты, похожей на маску для лица. Нанесите ее на желтое пятно.

После этого одежду нужно хорошо прополоскать и постирать. Уже через час от пятна не должно остаться и следа.

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