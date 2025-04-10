Желтые пятна от пота исчезнут на глазах: помогут копеечные средства

Вы узнаете:
- Как быстро избавиться от желтых пятен от пота на белой одежде
- Как отстирать пятна с помощью соды и уксуса
С наступлением теплого времени года, многих людей беспокоит постоянный вопрос - как избавиться от пятен от пота и дезодоранта на одежде. Надоедливые пятна от пота портят не только любимую белую рубашку или футболку, но и настроение. Впрочем, волноваться не стоит, Главред выяснил, что есть несколько копеечных средств, которые быстро справятся с проблемой.
Чтобы удалить желтые пятна, многие люди выбирают "агрессивные" отбеливающие средства. Однако эксперт Лаура де Барра предложила три копеечных продукта, с которыми легко вы избавитесь от этих стойких пятен.
"Моя святая троица - это жидкость для мытья посуды, сода и пятипроцентный дистиллированный белый уксус", - цитирует женщину портал Express.co.uk.
Женщина рекомендует сначала нанести средство для мытья посуды и хорошо потереть место пятна. Жидкость легко удалит остатки продуктов, таких как лосьон для тела, масла или дезодорант.
Далее возьмите емкость и разведите две части воды к одной части уксуса. Замочите футболку в готовой жидкости. Затем смешайте соду с водой до образования пасты, похожей на маску для лица. Нанесите ее на желтое пятно.
После этого одежду нужно хорошо прополоскать и постирать. Уже через час от пятна не должно остаться и следа.
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