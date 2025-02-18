Будет идеально чистым: как удалить пятна с ковра простым средством из ванной

Эксперт по уборке поделилась секретом, как постирать ковер дома и избавиться от сложных пятен, используя для этого всего одно простое средство.

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Как удалить пятна с ковра/ unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как быстро почистить ковер на полу

Как почистить очень грязный ковер

Если вы ищете способ, как почистить ковер в домашних условиях, то сразу может появиться идея пойти в магазин, чтобы приобрести какие-то специальные средства. Однако не обязательно бороться с такими загрязнениями с помощью специализированных средств - дома у большинства людей уже есть нужное средство, которое может пригодиться в таком случае.

Эксперт по уборке и блогер Софи Уэбб из Сиднея (Австралия) рассказала о своих лучших хитростях для борьбы со сложными пятнами на ковре, пишет The Mirror.

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По словам эксперта, чтобы почистить ковер в домашних условиях понадобится пена для бритья.

"Втирайте немного пены для бритья в пятна на коврах и смотрите, как она творит чудеса", - отметила она.

Причина в том, что крем для бритья содержит некоторые из тех же компонентов, содержащихся во многих моющих средствах, таких как поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, которые хорошо справляются с грязью, задерживая ее своей пеной.

Но перед использованием всегда нужно проверять средство на небольшом участке ковра, чтобы убедиться, что это средство подходит для материала, из которого изготовлен именно ваш ковер.

Если средство подходит, его нужно нанести точечно на пятна, а затем осторожно стереть его влажной тряпкой.

"Недавно я узнал, что пена для бритья может быть удивительно эффективным способом очистки ковровых пятен, но мне это нравится. Пена легко расщепляет жир и другие вещества, которые прилипают к волокнам ковра, облегчая их удаление. Все, что вам нужно сделать, это нанести, дать постоять несколько минут, а затем насухо вытереть участок чистым полотенцем", - добавил эксперт по уборке Райан Нолл.

Нолл подчеркнул, что ключом к успеху лайфхака является использование традиционной пены для бритья, а не геля или альтернативы на основе мыла.

Чем очистить пятна на ковре/ Инфографика: Главред

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