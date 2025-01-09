Как удалить пятно от сосновой смолы с одежды: 7 надежных способов

Смолу тяжело вывести с ткани потому, что вещество является очень липким и темным. Поэтому перед стиркой важно выбрать эффективный очиститель.

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Как отстирать одежду от смолы сосны / коллаж: Главред, фото: скрин с YouTube-канала "AIVAN"

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Насколько пятна от смолы на одежде трудно выводимы

Способы удаления пятен смолы с одежды

Пятна от смолы на одежде можно смело назвать трудно выводимыми. Далеко не все знают, какими методами выводятся такие пятна с любимых вещей. Однако, это вполне можно сделать в домашних условиях. Придерживаясь советов и рекомендаций Главреда, вы сможете быстро и эффективно привести вашу одежду в надлежащий вид.

Автор YouTube-канала "AIVAN" также рассказал, как удалить пятно от смолы с одежды.

Как отстирать смолу с куртки спиртом

Для того, чтобы очистить вещи от пятен смолы, возьмите вату и намочите ее спиртом. Затем трите пятно, пока оно не исчезнет, главное - не задевать другие участки ткани, чтобы не повредить текстуру. Далее постирайте и высушите одежду как обычно.

Как удалить древесную смолу с одежды содой

Этот метод подходит только для светлых вещей - на темных пищевая сода может оставить пятна. Вам нужно смешать соду с водой в такой пропорции, чтобы в итоге получилась кашица, по консистенции напоминающая манную. Протестируйте средство на тыльной стороне одежды - посмотрите, выдерживает ли ткань такой очиститель. Если всё нормально, нанесите немного соды на пятно и оставьте на 1 час. Затем постирайте и высушите одежду.

Как убрать смолу с джинс утюгом

Еще один проверенный способ - удаление пятен от смолы горячим воздухом. Вам нужно вывернуть одежду наизнанку, положить ее пятном вниз и поместить под пятно кусочек бумаги. Далее нагрейте утюг и прогладьте проблемное место - смола в итоге растает и впитается в бумагу.

Необходимо продолжать гладить, заменяя бумагу, до тех пор, пока смола полностью не исчезнет. Если после того, как вся смола исчезнет, на джинсах или другой одежде останется пятно, его можно вывести спиртом или жидкостью для снятия лака, а затем постирать вещи.

Как отстирать смолу с черной одежды льдом

Четвертый вариант - использовать кубики льда для как средство для избавления от древесной смолы. Вам нужно всего лишь положить кубик льда на пятно смолы и дождаться, пока оно застынет. Затем взять нож и соскоблить смолу с одежды. В конце достаточно просто постирать вещи так, как вы обычно это делаете.

Как отстирать смолу сосны с одежды из шелка или шерсти

Необычный, но действенный способ - удалить пятно смолы с помощью куриного яйца. Возьмите продукт, отделите желток от белка, нанесите белок на пятно и оставьте на 3-5 минут. Постирайте одежду и высушите ее привычным способом. Суть в том, что куриное яйцо - щадящий очиститель, который идеально подходит для деликатных тканей и уж точно не испортит изделие из шерсти или шелка.

Как отстирать смолу сосны с помощью солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем, помимо защиты от солнечных лучей, тоже способен устранить пятно от смолы с вашей одежды. Нанесите небольшое количество такого крема прямо на пятно, а затем ватным диском или палочкой потрите его, чтобы распространить крем по всей площади пятна. Следом ополосните одежду и удалите остатки крема чистой салфеткой. Если пятно окончательно не исчезло, можно повторить процедуру еще несколько раз.

Как отстирать смолу сосны с помощью крахмала

Еще одним методом очистки светлой одежды от пятен смолы является обычный крахмал. Для приготовления необходимой смеси разведите одну столовую ложку крахмала в воде до консистенции сметаны. Полученный раствор нанесите на пятно смолы толстым слоем и оставьте изделие примерно на пару часов. После этого промойте загрязненный участок чистой водой, а затем постирайте вещь руками или в стиральной машине.

Смотрите видео блогера о том, как удалить пятно от смолы с одежды

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