Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентов

Пятна на ковре исчезнут навсегда с помощью смеси из четырех ингредиентов.

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Как вывести пятна кофе с ковра / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как вывести пятна с ковра

Как приготовить средство от пятен

Если вы хотите навсегда избавиться от пятен на ковре, простой метод может оказаться как раз кстати. Женщину назвали "гением" после того, как она поделилась своим трюком с четырьмя ингредиентами для очистки стойких пятен на коврах.

Пользовательница TikTok Шантель Мила в своем видео рассказала, что для начала необходимо пропылесосить участок, который вы хотите очистить, а затем нанести на пятна на ковре самодельный чистящий раствор.

видео дня

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Для этого она смешивает одну чашку теплой воды, 1/4 стакана белого уксуса для дезодорации и очистки пятна, две столовые ложки соли, чтобы вытянуть пятна из волокон, и четыре капли вашего любимого эфирного масла, чтобы придать участку запах свежести и чистоты.

После этого она просто распыляет раствор на проблемный участок и удаляет пятно чистой салфеткой из микрофибры.

"Эта мощная смесь выводит пятна на ковре и оставляет ваш дом пахнущим свежестью", - поделилась девушка.

Смотрите видео о том, как вывести пятна от кофе:

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