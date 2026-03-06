Укр
Мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов: как так вышло

Константин Пономарев
6 марта 2026, 13:29
Житель Британии выиграл особняк стоимостью 4 миллиона фунтов, потратив всего 15. Теперь семья решает, жить в доме у моря или сдавать его в аренду.
Семья выиграла современный особняк за 4 млн фунтов
Семья выиграла современный особняк за 4 млн фунтов / Коллаж Главред, фото: Omaze

Вы узнаете:

  • Как мужчина случайно стал владельцем дома за миллионы
  • Что семья решила сделать с новым домом
  • Как изменилась жизнь семьи за один день

Житель Большого Манчестера (Великобритания) неожиданно стал владельцем роскошного особняка стоимостью около 4 миллионов фунтов стерлингов (примерно 234 млн гривен), заплатив за участие всего 15 фунтов (878 гривен). Выигрыш полностью изменил жизнь его семьи.

41-летний веб-разработчик Саймон Моудсли из города Бери стал победителем розыгрыша недвижимости Omaze и получил современную резиденцию в Корнуолле. Дом площадью более 5200 квадратных футов расположен на четырех этажах и выходит окнами на живописное устье реки Ганнел. Об этом пишет Daily Star.

Помимо самой недвижимости, победителю досталась мебель примерно на 160 тысяч фунтов (около 9,3 млн гривен) и 250 тысяч фунтов (примерно 146 млн гривен) наличными для переезда и содержания дома.

Неожиданная победа

Саймон рассказал, что представители лотереи сначала приехали по его старому адресу, ведь он забыл обновить данные. В итоге им пришлось звонить победителю и ехать к новому дому.

"Я понял, что выиграл что-то серьезное, когда они приехали лично, но никогда не думал, что это будет целый дом", - вспоминает британец. По его словам, он стоял на пороге в полном шоке, когда узнал, что стал владельцем недвижимости за миллионы.

Современный особняк на берегу моря
Современный особняк на берегу моря / Фото: Omaze

Его жена, 35-летняя Риза, сначала не поверила новостям, но потом начала буквально прыгать от радости. Родители Саймона тоже были потрясены, мать даже расплакалась, увидев фотографии нового дома.

Перестановка в современном особняке

У победителя уже появилась необычная идея для новой резиденции. Саймон является большим поклонником снукера и шутит, что хочет заменить обеденный стол на полноценный игровой стол.

Обеденный стол в современном особняке
Обеденный стол в современном особняке / Фото: Omaze

Он даже мечтает создать в доме собственный театр "Крусибл" - так называется знаменитая арена мировых чемпионатов по снукеру.

"Теперь у нас столько места, что я наконец смогу играть с удлинителем для кия", - пошутил британец. Правда, мужчина признает, что сначала ему придется убедить жену.

Дом с видом на море

Резиденция расположена между пляжами Кранток и Фистрал и спроектирована так, чтобы максимально использовать виды на воду и естественный свет. В доме есть просторная кухня-гостиная, несколько террас, панорамные окна, кинотеатр, тренажерный зал и многоуровневый сад, который спускается прямо к приливному каналу.

Саймон может жить в доме, сдавать его в аренду или продать. По оценкам специалистов, долгосрочная аренда такой недвижимости может приносить около 4500 фунтов (примерно 263 тысяч гривен) в месяц.

Супруги признаются, что раньше тщательно планировали ранний выход на пенсию и рассчитывали экономить десятилетиями.

"Мы думали, что будем работать еще 20 лет и откладывать каждую копейку. Оказалось, все, что нужно было сделать, так это выиграть дом", - пошутил Саймон.

Ранее Главред писал о том, что женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов. Пенсионерка провела в доме лишь одно лето, прежде чем принять судьбоносное решение, которое удивило семью. Ее выбор обеспечил будущее детям и внукам.

Также сообщалось о том, что мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него. Австралийский шеф-повар приобрел недвижимость на Сицилии за символическую сумму, однако спустя время был вынужден оставить ее.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на жилье интересные новости деньги
