Оккупанты вывезли из Сумщины гражданских украинцев: СМИ узнали, где они сейчас

Анна Косик
6 марта 2026, 11:59
Оккупанты переселили украинцев, которые отказались от эвакуации.
Оккупанты уже не впервые вывозят гражданских из Сумской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/BiletskyAndriy

Главное:

  • Жителей Сопича россияне вывезли на территорию РФ
  • Накануне похищения местные жители отказались от эвакуации
  • Российские пропагандисты уже показали похищенных украинцев

Оккупационная армия страны-агрессора России вывезла из села Сопич Эсманской общины Сумской области 19 местных жителей, которые накануне отказались от эвакуации.

Как сообщает Кордон.Медиа, о вывозе украинских граждан стало известно после того, как российские пропагандисты показали по телевидению интервью с жителями Сумщины.

О том, что на видео были действительно жители Сопича, изданию подтвердили собственные источники. По последней информации, украинцы сейчас находятся в поселении в Брянской области.

"С ними была потеряна связь, накануне нам это подтвердил глава общины Сергей Минаков. Всего в Сопиче в последние годы было около 300 жителей, но постепенно они уезжали из приграничного села. А 19 человек, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации", - говорится в сообщении.

Накануне похищения украинских граждан вражеские войска еще с декабря пытались инфильтрироваться как в Сопич, так и в соседние села этой же общины. Но в других населенных пунктах люди давно уже не жили, в отличие от Сопича.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал похищение россиянами украинцев. Он отметил, что уже обратился к российскому уполномоченному по правам человека.

"Такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права — принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны. Я незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное — обеспечить их быстрое возвращение домой. Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан", — добавил он.

Какой цели пытается достичь армия РФ в Сумской области

Главред писал, что по словам спикера Объединенных сил, подполковника Виктора Трегубова, на границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются проверить устойчивость обороны украинских военных, стремясь сформировать контролируемую зону вдоль государственной границы.

На границе идет "аккуратная пальпация", прощупывание линии обороны на предмет слабых мест. оккупанты не отказываются от намерений создать "зону контроля" вдоль линии границы.

Вывоз оккупантами украинцев из приграничья Сумщины - что известно

Напомним, Главред писал, что в конце декабря 2025 года оккупационная армия принудительно вывезла более 50 гражданских лиц из села Грабовское в Сумской области. В населенном пункте проживали люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Впоследствии президент Владимир Зеленский уточнил, что российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия ничем не отличается от террористов ИГИЛ после принудительного вывоза 50 гражданских из Грабовского в Сумской области в РФ.

Кордон.Медиа

Кордон.Медиа - независимое онлайн-медиа Сумщины, которое работает над освещением событий в области, в том числе и на приграничных территориях.

