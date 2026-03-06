Поражены корабли, Ка-27, РЛС: бойцы ГУР осуществили воздушные рейды в Крыму

В результате точных попаданий у врага есть потери.

https://glavred.info/ukraine/porazheny-korabli-ka-27-rls-boycy-gur-osushchestvili-vozdushnye-reydy-v-krymu-10746530.html Ссылка скопирована

В ГУР показали, как проходили успешные операции / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили разведчики:

За предыдущий месяц в Крыму поражено более 5 объектов РФ

Под удар Украины попали корабль и катер оккупантов

Спецподразделение Главного управления разведки Украины "Призраки" в феврале нанесло ряд точных ударов по кораблям, катерам и авиационным средствам армии страны-агрессора России.

Как сообщило ГУР в Telegram, успешные поражения зафиксированы во временно оккупированном Крыму.

видео дня

В течение месяца разведчики поразили сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник", радиолокационную станцию из состава комплекса С-400, БПЛА "форпост", морской буксир проекта 1496М1.

Также были атакованы корабль проекта 16640, десантный катер 02510 "БК-16", вертолет Ка-27.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, как разведчики атаковали оккупантов:

Будет ли Украина добивать Керченский мост - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережка, Украина имеет право бить по Керченскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой частью России.

Керченский мост является незаконным сооружением, и юридические и международно-правовые основания для его уничтожения действительно есть — вопрос только во времени и средствах (будь то "Фламинго", "Томагавки" или другое вооружение).

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Ситуация в Крыму — последние новости

Напомним, Главред писал, что на временно оккупированной территории украинского Крыма, в районе города Инкерман, были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника.

Ранее партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов.

Накануне стало известно, что бойцы спецподразделения ГУР поразили боевой десантный катер РФ и элементы российской системы ПВО во временно оккупированном Крыму.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред