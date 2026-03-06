Укр
Из-за нефтепровода "Дружба": Орбан выдвинул новый ультиматум Украине

Мария Николишин
6 марта 2026, 11:57
Орбан подчеркнул, что Венгрия не даст украинцам денег.
Орбан пригрозил Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Орбана:

  • Венгрия приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок
  • Киев должен возобновить работу нефтепровода "Дружба"
  • Будапешт не планирует впускать Украину в ЕС

Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он также в очередной раз выступил против евроинтеграции Украины.

"Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно требуют у других стран ЕС, мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС", - говорится в заявлении.

По его мнению, вступление Украины в Европейский Союз угрожает не только венгерским фермерам, но и национальной экономике страны в целом.

"Поэтому мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они нас шантажируют и угрожают более серьезными последствиями", - сказал Орбан.

Кроме того, комментируя возможное предоставление Украине европейской поддержки в 90 млрд евро на два года, венгерский премьер подчеркнул, что Венгрия связывает свое вето на это решение с прекращением работы "Дружбы".

По его словам, Будапешт не будет снимать вето, и исключил, что эта позиция будет скорректирована до возобновления работы нефтепровода.

Орбан также повторил убеждение, что у Украины нет технических препятствий для возобновления поставок.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Ультиматумы Венгрии и Словакии из-за нефтепровода "Дружба"

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее заявлял, что Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок.

По его словам, объемы импорта из Венгрии и Словакии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.

"Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными", - добавил он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Последние заявления Орбана

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенной венгерской власти и венгерского народа в отношении войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

Виктор Орбан новости Венгрии нефтепровод "Дружба"
