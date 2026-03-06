Укр
Потерял дар речи: мужчина поймал гигантского окуня и побил 44-летний рекорд

Константин Пономарев
6 марта 2026, 11:58
Опытный рыбак из Висконсина поймал на подледной рыбалке гигантского желтого окуня. Улов может побить рекорд штата, который держался более 40 лет.
Мужчина поймал гигантского желтого окуня
Мужчина поймал гигантского желтого окуня / Коллаж Главред, фото: Pexels, Outdoor Life

Вы узнаете:

  • Что скрывалось подо льдом озера
  • Что произошло, когда рыбу вытянули из воды
  • Почему улов может войти в историю

Опытный рыбак из штата Висконсин (США) неожиданно оказался в центре внимания после обычной зимней рыбалки. 50 лет опыта на льду не подготовили Алана Хинца к тому, что произошло на озере Девилс-Лейк в Северной Дакоте.

Мужчина вместе с братом Дейлом отправился на подледную рыбалку с местным гидом Тайлером Эльшаугом. Утро оказалось неудачным, ведь за несколько часов им удалось поймать всего три рыбы, и казалось, что день будет обычным. Об этом пишет Outdoor Life.

видео дня

Неудачное утро на льду

Большую часть утра братья ловили рыбу в бухте Пеликан, но клев был слабым. Тогда гид решил изменить место и пробурил несколько разведочных лунок, проверив их эхолотом.

"Я увидел несколько рыб и почти сразу поймал одну, поэтому перевел ребят на новое место", - рассказал проводник.

Братья опустили блесны Buck-Shot Rattle Spoons с наживкой из мальков. Сначала клюнула щука на удочку Дейла. Пока гид занимался снастью, на эхолоте Алана появилась крупная тень.

Рыба, которая устроила настоящий хаос

Алан решил оставить приманку в воде и попробовать вытащить неизвестную рыбу. Поклевка была мощной, и борьба началась мгновенно.

Рыба делала резкие рывки и запутала лески. В палатке началась настоящая суматоха. Дейл пытался распутать снасти, а гид прибежал на шум.

"Я спросил, что он поймал, а он ответил, что, наверное, обычную щуку", - вспоминает гид.

Рыба устроила настоящий хаос
Рыба устроила настоящий хаос / Фото: Outdoor Life

Но когда рыба показалась у края лунки, все замолчали.

Огромный желтый окунь

Вместо щуки из воды появился гигантский желтый окунь. Рыба оказалась настолько крупной, что мужчины сначала просто не поверили своим глазам.

Гид измерил улов и длина составила около более 40 сантиметров. Тогда стало ясно, что это может быть новый рекорд.

Трое рыбаков отправились в местный магазин снастей, где есть сертифицированные весы. Туда также вызвали инспектора по охоте и рыболовству, чтобы официально зафиксировать улов.

Вес окуня составил 2,99 фунта, что после округления по правилам штата дает ровно 3 фунта (1,36 кг).

Если результат будет подтвержден, то рыба Алана побьет 44-летний рекорд Северной Дакоты, установленный еще в 1982 году на том же озере.

"Мы просто онемели от удивления. Такого я за всю свою жизнь на льду ещё не видел", - признался Алан.

Ранее Главред писал о том, что рыбак из Винницы поймал настоящую щуку-монстра. Ему посчастливилось вытащить огромную хищницу, которая весила почти 4 килограмма.

Также сообщалось о том, что рыбак поймал "речного монстра". Мужчина рассказал, что раньше такую рыбу видел только на фото, даже вживую не удавалось полюбоваться. Однако, однажды он поймал заветный трофей.

Вам может быть интересно:

Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

