Потерял дар речи: мужчина поймал гигантского окуня и побил 44-летний рекорд

Опытный рыбак из штата Висконсин (США) неожиданно оказался в центре внимания после обычной зимней рыбалки. 50 лет опыта на льду не подготовили Алана Хинца к тому, что произошло на озере Девилс-Лейк в Северной Дакоте.
Мужчина вместе с братом Дейлом отправился на подледную рыбалку с местным гидом Тайлером Эльшаугом. Утро оказалось неудачным, ведь за несколько часов им удалось поймать всего три рыбы, и казалось, что день будет обычным. Об этом пишет Outdoor Life.
Неудачное утро на льду
Большую часть утра братья ловили рыбу в бухте Пеликан, но клев был слабым. Тогда гид решил изменить место и пробурил несколько разведочных лунок, проверив их эхолотом.
"Я увидел несколько рыб и почти сразу поймал одну, поэтому перевел ребят на новое место", - рассказал проводник.
Братья опустили блесны Buck-Shot Rattle Spoons с наживкой из мальков. Сначала клюнула щука на удочку Дейла. Пока гид занимался снастью, на эхолоте Алана появилась крупная тень.
Рыба, которая устроила настоящий хаос
Алан решил оставить приманку в воде и попробовать вытащить неизвестную рыбу. Поклевка была мощной, и борьба началась мгновенно.
Рыба делала резкие рывки и запутала лески. В палатке началась настоящая суматоха. Дейл пытался распутать снасти, а гид прибежал на шум.
"Я спросил, что он поймал, а он ответил, что, наверное, обычную щуку", - вспоминает гид.
Но когда рыба показалась у края лунки, все замолчали.
Огромный желтый окунь
Вместо щуки из воды появился гигантский желтый окунь. Рыба оказалась настолько крупной, что мужчины сначала просто не поверили своим глазам.
Гид измерил улов и длина составила около более 40 сантиметров. Тогда стало ясно, что это может быть новый рекорд.
Трое рыбаков отправились в местный магазин снастей, где есть сертифицированные весы. Туда также вызвали инспектора по охоте и рыболовству, чтобы официально зафиксировать улов.
Вес окуня составил 2,99 фунта, что после округления по правилам штата дает ровно 3 фунта (1,36 кг).
Если результат будет подтвержден, то рыба Алана побьет 44-летний рекорд Северной Дакоты, установленный еще в 1982 году на том же озере.
"Мы просто онемели от удивления. Такого я за всю свою жизнь на льду ещё не видел", - признался Алан.
Ранее Главред писал о том, что рыбак из Винницы поймал настоящую щуку-монстра. Ему посчастливилось вытащить огромную хищницу, которая весила почти 4 килограмма.
Также сообщалось о том, что рыбак поймал "речного монстра". Мужчина рассказал, что раньше такую рыбу видел только на фото, даже вживую не удавалось полюбоваться. Однако, однажды он поймал заветный трофей.
