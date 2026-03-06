Захват инкассаторов Ощадбанка в Будапеште: в МИД сообщили новые подробности

Кратко:
- Консулов не допустили к украинцам, задержанным в Будапеште
- Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений
- Киев готовит дальнейшие шаги
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинских консулов до сих пор не допустили к семи гражданам Украины, которые были "захвачены в заложники" в Будапеште.
Украина требует немедленного освобождения граждан.
"Венгерская сторона не дала никаких объяснений. Требуем их немедленного освобождения и готовим дальнейшие действия, в том числе на уровне ЕС", - заявил Сибига.
Среди задержанных якобы есть генерал украинской секретной службы
Тем временем Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) сделало краткое заявление, сообщив, что 5 марта в сотрудничестве с Центром по борьбе с терроризмом были задержаны семь граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской секретной службы, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных денег, пишет HVG.
"Венгерская налогово-таможенная администрация также признала, что планировала перевезти ценности из Австрии в Украину, используя конфискованные автомобили, но не объяснила, где и в каком контексте возникло подозрение в отмывании денег в связи с этой сделкой", - говорится сообщении.
При этом издание приводит данные NAV, согласно котороым "только в этом году через Венгрию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов США, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков".
В NAV также отметили, что расследование проводится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом при содействии Центра по борьбе с терроризмом.
За организацию перевозки якобы отвечал бывший генерал украинской секретной службы.
Захват сотрудников Ощадбанка в Будапеште - что известно
Как писал Главред, в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности.
Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.
В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.
Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.
Где находятся сотрудники Ощадбанка - пока неизвестно.
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал инцидент "государственным терроризмом и рэкетом". По его словам, уже направлена официальная нота с требованием немедленного освобождения граждан Украины.
В Национальном банке Украины потребовали от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза.
Украинцев призывают воздержаться от поездок в Венгрию
"В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне действий венгерских властей", - говорится в сообщении МИД Украины.
Украинцев просят по возможности приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию.
"Также обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы угона имущества на территории Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране", - добавили в ведомстве.
Заявления Виктора Орбана в адрес Украины
Как писал Главред, Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он также в очередной раз выступил против евроинтеграции Украины.
"Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно требуют у других стран ЕС, мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС", - говорится в заявлении.
По его мнению, вступление Украины в Европейский Союз угрожает не только венгерским фермерам, но и национальной экономике страны в целом.
Ранее премьер Венгрии выдвинул Украине ультимативные требования, фактически прибегнув к энергетическому давлению.
Виктор Орбан также заявил о якобы подготовке Украиной диверсий против венгерской энергетической инфраструктуры. В связи с этим власти страны вводят ограничения вблизи украинской границы и усиливают военное присутствие возле энергетических объектов.
Кроме того, Орбан обнародовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявил, что в течение последних четырех лет украинский лидер якобы не воспринимает позицию венгерских властей и венгерского общества по поводу войны между Россией и Украиной.
О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
