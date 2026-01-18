Укр
Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

Инна Ковенько
18 января 2026, 15:21
Существуют привычки, которые могут постепенно разрушить доверие в отношениях и создать ощущение опасности, даже если партнеры искренне заботятся друг о друге.
Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения
3 неочевидные привычки, которые могут разрушить отношения/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда начинается кризис в отношениях
  • Как улучшить отношения

Когда мы говорим о безопасности в отношениях, обычно имеем в виду доверие, искренность и умение договариваться. Психологические исследования показывают, что эмоциональная безопасность зависит от ежедневных привычек, которые мы часто даже не замечаем. Именно они могут постепенно подтачивать доверие и создавать ощущение нестабильности в паре, отмечает Forbes.

Рекомендуем прочитать наш материал: Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

Американский психолог Марк Треверс рассказывает, что большинство моделей поведения не являются сознательно вредными. Чаще всего они формируются еще в детстве или в предыдущих отношениях, когда близость казалась опасной или непредсказуемой. Со временем эти привычки превращаются в автоматические реакции, которые затрудняют общение и создают эмоциональный барьер между партнерами.

Первая привычка - замалчивание собственных потребностей

Одним из самых больших рисков для эмоциональной безопасности являются невысказанные потребности. Люди часто скрывают их, чтобы избежать конфликта или не показаться слишком требовательными. Такая стратегия может работать определенное время, но в конечном итоге приводит к накоплению напряжения.

Исследования показывают, что подавленные эмоции повышают уровень стресса и со временем трансформируются в раздражение или отстраненность. Для партнера это выглядит как непредсказуемое изменение настроения, что делает отношения опасными и нестабильными.

Рекомендуем говорить о своих потребностях прямо и спокойно. Лучше озвучить их сразу, чем ждать, пока они превратятся в обиду или раздражение.

Эмоциональное отстранение

Еще одна распространенная реакция - уход в "эмоциональную дистанцию" во время напряженных моментов. Это может проявляться в молчании, избегании темы или физическом удалении. Хотя такое поведение временно снижает тревогу, оно создает у партнера ощущение неопределенности. Важно различать здоровую "паузу", чтобы успокоиться, и отстранение без объяснений, которое может восприниматься как наказание. Безопасность в отношениях возрастает, когда партнеры остаются эмоционально доступными даже в сложных ситуациях.

Психологи отмечают, что если вам нужна пауза, стоит объяснить это партнеру прямо. Это поможет избежать ощущения наказания или отстранения.

Привычка чрезмерно объясняться или защищаться

Многие люди реагируют на уязвимость длинными объяснениями, оправданиями или попытками доказать свою правоту. Это выглядит как защитная стратегия, но на самом деле отдаляет от искреннего контакта. Когда каждая эмоция превращается в аргумент, близость становится похожей на дискуссию, где всегда есть победитель и проигравший. В результате страдает доверие, ведь партнеру важнее чувствовать поддержку, чем слышать доказательства.

Вместо длинных аргументов или оправданий стоит прямо называть свои чувства. Простое и искреннее выражение эмоций создает больше доверия и близости, чем защитная позиция.

Как можно улучшить отношения

Такие модели поведения редко являются осознанным выбором. Они формируются как способ приспособления к среде, где эмоции не принимались или ставились под сомнение. Изменить их непросто, но возможно.

Психологи отмечают, что эмоциональная безопасность в отношениях основана на трех ключевых факторах:

  • Ответственность;
  • Последовательность;
  • Искренность.

Это означает, что важно признавать эмоции партнера, не исчезать без объяснений и говорить о своих потребностях прямо, без скрытых сигналов.

Эмоциональная безопасность не создается мгновенно. Она формируется постепенно, когда партнеры учатся доверять друг другу и оставаться открытыми даже в сложных моментах. Осознание этих трех привычек является первым шагом к тому, чтобы сделать отношения стабильными, понятными и действительно поддерживающими.

Об источнике: Forbes

Forbes — американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель авторов", в которой широкая сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

