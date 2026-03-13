Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026

В ход пойдет весь арсенал оккупантов, считает эксперт.

Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026

Россия начинает менять цели для ударов в Украине. Энергетика перестает быть главной "мишенью" оккупантов.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

"Помимо мостов в больших городах, есть масса узлов, железнодорожных и автомобильных развязок, мостов и путепроводов, которые можно разрушить одной баллистической ракетой. Или, по крайней мере, остановить логистические движение ударом по ним. Россияне заинтересованы именно в этом, например, в выбивании нашего тягового железнодорожного состава, то есть тепловозов и электровозов", - пояснил эксперт.

Свитан подчеркнул, что разрушение нашей логистики будет основной задачей России весной и летом 2026 года.

"Для решения этой задачи в ход пойдут баллистические, крылатые ракеты и Герани. Важный момент – сейчас растет процент уничтожения нами российских Гераней. Тут мы в плюсе, потому что начали создавать серьезную фронтовую ПВО – не купольную, а барьерную. Вполне возможно, что дроны вскоре просто не смогут к нам залетать – мы их будем сбивать уже на линии фронта. Тогда останутся только ракеты", - рассказал Свитан.

Также он отметил, что проблемой для нас остается только российская баллистика.

"От нее прикрыты разве что Киев и Днепр, но и до них РФ добирается баллистикой. А другие города, особенно прифронтовые, даже такого прикрытия не имеют. Потому у нас проблемы в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, Сумах и Чернигове. Против баллистики на данный момент оптимальный вариант – это только зеркальные удары", - подытожил эксперт.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

