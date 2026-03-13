Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026

Сергей Кущ
13 марта 2026, 18:45
В ход пойдет весь арсенал оккупантов, считает эксперт.
Вы узнаете:

  • Чего будут добиваться россияне
  • Почему они меняют тактику

Россия начинает менять цели для ударов в Украине. Энергетика перестает быть главной "мишенью" оккупантов.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

видео дня

"Помимо мостов в больших городах, есть масса узлов, железнодорожных и автомобильных развязок, мостов и путепроводов, которые можно разрушить одной баллистической ракетой. Или, по крайней мере, остановить логистические движение ударом по ним. Россияне заинтересованы именно в этом, например, в выбивании нашего тягового железнодорожного состава, то есть тепловозов и электровозов", - пояснил эксперт.

Свитан подчеркнул, что разрушение нашей логистики будет основной задачей России весной и летом 2026 года.

"Для решения этой задачи в ход пойдут баллистические, крылатые ракеты и Герани. Важный момент – сейчас растет процент уничтожения нами российских Гераней. Тут мы в плюсе, потому что начали создавать серьезную фронтовую ПВО – не купольную, а барьерную. Вполне возможно, что дроны вскоре просто не смогут к нам залетать – мы их будем сбивать уже на линии фронта. Тогда останутся только ракеты", - рассказал Свитан.

Также он отметил, что проблемой для нас остается только российская баллистика.

"От нее прикрыты разве что Киев и Днепр, но и до них РФ добирается баллистикой. А другие города, особенно прифронтовые, даже такого прикрытия не имеют. Потому у нас проблемы в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, Сумах и Чернигове. Против баллистики на данный момент оптимальный вариант – это только зеркальные удары", - подытожил эксперт.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

Смотрите видео интревью Романа Свитана Главреду:

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Роман Свитан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять