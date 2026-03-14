По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентов

Чем подкормить смородину весной? Садовод поделилась простым рецептом для богатого урожая.

Одна простая подкормка — и смородина будет усыпана ягодами

Вы узнаете:

Какое самое лучшее удобрение для смородины

Как приготовить подкормку для смородины своими руками

Чем полезен для смородины черный перец и лавровый лист

Чтобы смородина хорошо росла и давала щедрый урожай, кустам необходимо регулярное питание. При этом совсем не обязательно покупать дорогие удобрения — эффективную подкормку можно приготовить из простых ингредиентов прямо дома.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о рецепте натуральной, самодельной подкормки для смородины, которая значительно увеличивает урожайность, размер и сладость ягод, а также защищает кусты от вредителей и болезней.

"Смородина завалит вас крупной и сладкой ягодой, если вы подкормите ее этой натуральной подкормкой. Это самая лучшая подкормка для смородины", — утверждает садовод.

По ее словам, после такой подкормки ягоды вырастут крупными, сладкими и ароматными, а "урожай можно будет собирать ведрами".

Также подкормка защищает смородину от вредителей и грибков. Кроме того, не придется обрезать кусты, поскольку они будут расти правильно - так, как положено по их природе.

Какое удобрение лучше всего подходит для кустов смородины

Все необходимые ингредиенты для приготовления подкормки найдутся у каждого дома.

Для начала нужно измельчить два лавровых листа и залить их стаканом крутого кипятка. Настаивать в течение нескольких часов.

Лавровый лист очень положительно влияет на смородину, повышает ее иммунитет. В результате она спокойно растет, не чахнет, не слабеет и не болеет.Также отвар лаврового листа очень хорошо отпугивает вредителей. Кроме того, эфирные масла, минералы, витамины, которые в нем содержатся, помогают повысить сладость ягоды и непосредственно влияют на ее размер. То есть смородина будет крупной, независимо от сорта.

Далее нужно взять еще один литр горячей воды (не кипятка) и добавить одну чайную ложку картофельного крахмала и одну чайную ложку черного перца. Все хорошо перемешать, настаивать в течение часа.

"Смородина просто обожает крахмальные подкормки. Именно от них она моментально пускается в рост и начинает завязывать много ягодок. Это самое верное средство для увеличения урожая. Кто подкормит этим - урожая будет море", - рассказала садовод.

Черный перец дополнительно усиливает сладость ягоды и помогает повысить ее вкусовые качества, то есть смородина будет очень вкусная, ароматная и сладкая.

Оба раствора нужно процедить через ситечко и смешать. Поскольку раствор получается очень концентрированным, его нужно развести в ведре воды (10 литров) и поливать по одному литру под корень каждого куста.

Подкормив смородину таким образом всего один раз, уже через пару дней вы увидите значительные изменения, и кусты будут завалены крупным, сладким урожаем.

Садовод утверждает, что после такой подкормки с каждого куста можно получить нескольких ведер ягод.

Как писал Главред, смородину часто обливают кипятком ранней весной. Зачем это делают, когда проводить процедуру и как правильно поливать кусты, чтобы не повредить растение?

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

