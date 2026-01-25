Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

Инна Ковенько
25 января 2026, 17:46
81
Рассказываем, какое неочевидное поведение в общении часто сигнализирует о неправде без каких-либо внешних признаков.
Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует
Как понять, когда человек лжет - как выявить лжеца/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как понять, когда человек лжет
  • Как выявить лжеца
  • Как отличить правду от лжи

Мы привыкли замечать очевидные проявления неискренности - скрещенные руки, избегание взгляда или нервные движения. Но есть менее заметное поведение, которое часто говорит больше, чем язык тела.

Одним из таких является чрезмерное самооправдание - привычка объяснять свою позицию еще до того, как кто-то поставил под сомнение слова или действия собеседника. Об этом пишет Interia Kobieta.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

Как понять, когда человек лжет

Признаком неискренности может быть способ, которым собеседник формулирует свои ответы. Это выглядит как длинные, перегруженные объяснения, содержащие лишние детали. Человек как будто пытается опередить возможные обвинения и сразу их нейтрализовать. Ответы становятся длиннее, чем нужно, переполненными уточнениями и оговорками.

Такие объяснения свидетельствуют о внутренней неуверенности и ожидании недоверия. Человек пытается контролировать восприятие, добавляет детали, чтобы звучать убедительно, и заранее готовит "защиту". Тот, кто говорит правду, обычно отвечает просто и без лишних деталей. А тот, кто что-то скрывает, боится пробелов в своей истории и пытается их заполнить.

Стоит отметить, что чрезмерное самооправдание не обязательно означает неправду. Часто это лишь признак напряжения или неуверенности в собственных словах. Но именно чрезмерность создает ощущение неискренности, потому что между формой и содержанием возникает дисбаланс. Собеседник может не осознавать, что именно его настораживает, но интуитивно чувствует несоответствие.

Как правильно реагировать

Худший вариант — прямая конфронтация. Она только усилит защитную реакцию и разрушит диалог. Лучше задавать уточняющие вопросы и спокойно возвращать разговор к конкретике. Это поможет снизить напряжение и понять, действительно ли за длинными объяснениями скрывается нежелание говорить правду, или только неуверенность в собственных словах.

Читайте также:

Об источнике: Interia Kobieta

Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:52Война
Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:31Мир
Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусов

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусов

16:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

19:02

Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные качели: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
18:07

"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секретВидео

17:46

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

17:38

Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

17:31

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

Реклама
17:16

Гороскоп на завтра 26 января: Ракам - расходы, Рыбам - море удовольствия

17:15

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многихВидео

16:59

Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

16:43

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

16:37

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусовВидео

16:20

"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

16:10

Английский не из учебника: 10 сокращений, без которых вас не поймут

15:44

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно

15:37

Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

15:34

Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

15:21

"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о РодинеВидео

Реклама
15:14

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

15:12

Кто оставил Львов без света: ответственность городских властей в цифрах

15:05

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

14:42

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шиныВидео

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

13:33

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

13:11

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:07

Доллар - не панацея: украинцам посоветовали, во что сейчас лучше вкладывать сбережения

13:03

Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

12:26

Финансовый гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

12:20

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз КремляВидео

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

Реклама
11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять