Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

Рассказываем, какое неочевидное поведение в общении часто сигнализирует о неправде без каких-либо внешних признаков.

Как понять, когда человек лжет - как выявить лжеца/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как понять, когда человек лжет

Как выявить лжеца

Как отличить правду от лжи

Мы привыкли замечать очевидные проявления неискренности - скрещенные руки, избегание взгляда или нервные движения. Но есть менее заметное поведение, которое часто говорит больше, чем язык тела.

Одним из таких является чрезмерное самооправдание - привычка объяснять свою позицию еще до того, как кто-то поставил под сомнение слова или действия собеседника. Об этом пишет Interia Kobieta.

Как понять, когда человек лжет

Признаком неискренности может быть способ, которым собеседник формулирует свои ответы. Это выглядит как длинные, перегруженные объяснения, содержащие лишние детали. Человек как будто пытается опередить возможные обвинения и сразу их нейтрализовать. Ответы становятся длиннее, чем нужно, переполненными уточнениями и оговорками.

Такие объяснения свидетельствуют о внутренней неуверенности и ожидании недоверия. Человек пытается контролировать восприятие, добавляет детали, чтобы звучать убедительно, и заранее готовит "защиту". Тот, кто говорит правду, обычно отвечает просто и без лишних деталей. А тот, кто что-то скрывает, боится пробелов в своей истории и пытается их заполнить.

Стоит отметить, что чрезмерное самооправдание не обязательно означает неправду. Часто это лишь признак напряжения или неуверенности в собственных словах. Но именно чрезмерность создает ощущение неискренности, потому что между формой и содержанием возникает дисбаланс. Собеседник может не осознавать, что именно его настораживает, но интуитивно чувствует несоответствие.

Как правильно реагировать

Худший вариант — прямая конфронтация. Она только усилит защитную реакцию и разрушит диалог. Лучше задавать уточняющие вопросы и спокойно возвращать разговор к конкретике. Это поможет снизить напряжение и понять, действительно ли за длинными объяснениями скрывается нежелание говорить правду, или только неуверенность в собственных словах.



Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

