Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

Как проверить, насколько крепки ваши отношения? Эксперты из Forbes выделяют два ключевых момента, которые способны определить будущее пары. И речь не только о том, как вы переживаете кризисы, но и о том, как делитесь радостью.
Способы общения в трудные и радостные моменты - это не просто индикаторы качества отношений, но и возможности для их роста. Реакция партнера на ваш успех или его поведение во время ссоры может либо укрепить союз, либо стать началом конца.
Как вы ссоритесь
Конфликты - одна из главных причин разрывов. Но проблема не в самих разногласиях, а в том, как пары их решают.
Важны детали: тон голоса, склонность перебивать, попытки принизить чувства партнера. Сам по себе спор не вреден, но защитная позиция, упрямство и уход разговора разрушают отношения. Напротив, когда партнер остается заботливым даже в гневе - это лечит.
Психологи выделяют четыре типы реакции в конфликте:
- Активно-конструктивная - партнеры обсуждают проблему и ищут решение вместе. Это золотой стандарт.
- Пассивно-конструктивная - молчаливое прощение в надежде, что все наладится. Не лучший вариант, но терпимый.
- Активно-деструктивная - критика, обвинения, угрозы разрыва. Красная зона.
- Пассивно-деструктивная - игнорирование и проблемы, и партнера. Это путь в никуда.
Здоровая ссора предполагает компромисс, активное слушание, готовность признать ошибку и при необходимости взять паузу, чтобы остыть. Главное - приоритет отношений над желанием "победить" в споре.
Как партнер реагирует на ваши успехи
Это менее очевидный, но критически важный показатель. Психологи называют обмен хорошими новостями "капитализацией радости" - и реакция на нее многое говорит о паре.
Исследование 2023 года показало: когда партнер искренне радуется вашим успехам, вы чувствуете его поддержку, и сами становитесь более отзывчивым и преданным.
Активно-конструктивный ответ - это энтузиазм, поддержка, желание услышать детали. Такая реакция усиливает эмоциональную близость и позволяет вам полнее насладиться радостным событием.
Пассивные или деструктивные ответы - формальное "молодец" или, хуже того, критика - заставляют чувствовать себя проигнорированным. Со временем это разрушает отношения.
Более того, исследования показали: когда партнер активно расспрашивает о хороших новостях и разделяет восторг, это повышает даже интимную удовлетворенность в паре. Способность радоваться чужому успеху показывает, сколько эмоционального пространства партнер готов вам выделить и насколько комфортно ему видеть вас в центре внимания.
Возможности для "капитализации радости" возникают каждый день. Партнер замечает красивый цветок на прогулке и говорит: "Как здорово, что мы пошли гулять!". Правильный ответ - не просто "угу", а: "Да, я тоже в восторге! Давай на выходных попробуем новый маршрут?". Такие моменты укрепляют связь.
Об источнике: Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.
Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.
В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".
