Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

Общий быт или серенады под луной - это, конечно, важно, но есть и менее заметные "вершители" личного счастья.

https://glavred.info/stosunky/proverka-na-prochnost-dva-klyuchevyh-pokazatelya-dlya-ocenki-otnosheniy-10733750.html Ссылка скопирована

Здоровые отношения тест - на чем строятся отношения / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Как проверить, насколько крепки ваши отношения? Эксперты из Forbes выделяют два ключевых момента, которые способны определить будущее пары. И речь не только о том, как вы переживаете кризисы, но и о том, как делитесь радостью.

Способы общения в трудные и радостные моменты - это не просто индикаторы качества отношений, но и возможности для их роста. Реакция партнера на ваш успех или его поведение во время ссоры может либо укрепить союз, либо стать началом конца.

Как вы ссоритесь

Конфликты - одна из главных причин разрывов. Но проблема не в самих разногласиях, а в том, как пары их решают.

видео дня

Важны детали: тон голоса, склонность перебивать, попытки принизить чувства партнера. Сам по себе спор не вреден, но защитная позиция, упрямство и уход разговора разрушают отношения. Напротив, когда партнер остается заботливым даже в гневе - это лечит.

Психологи выделяют четыре типы реакции в конфликте:

Активно-конструктивная - партнеры обсуждают проблему и ищут решение вместе. Это золотой стандарт.

Пассивно-конструктивная - молчаливое прощение в надежде, что все наладится. Не лучший вариант, но терпимый.

Активно-деструктивная - критика, обвинения, угрозы разрыва. Красная зона.

Пассивно-деструктивная - игнорирование и проблемы, и партнера. Это путь в никуда.

Здоровая ссора предполагает компромисс, активное слушание, готовность признать ошибку и при необходимости взять паузу, чтобы остыть. Главное - приоритет отношений над желанием "победить" в споре.

Здоровые отношения тест - на чем строятся отношения / фото: pexels.com

Как партнер реагирует на ваши успехи

Это менее очевидный, но критически важный показатель. Психологи называют обмен хорошими новостями "капитализацией радости" - и реакция на нее многое говорит о паре.

Исследование 2023 года показало: когда партнер искренне радуется вашим успехам, вы чувствуете его поддержку, и сами становитесь более отзывчивым и преданным.

Активно-конструктивный ответ - это энтузиазм, поддержка, желание услышать детали. Такая реакция усиливает эмоциональную близость и позволяет вам полнее насладиться радостным событием.

Пассивные или деструктивные ответы - формальное "молодец" или, хуже того, критика - заставляют чувствовать себя проигнорированным. Со временем это разрушает отношения.

Здоровые отношения тест - на чем строятся отношения / фото: pexels.com

Более того, исследования показали: когда партнер активно расспрашивает о хороших новостях и разделяет восторг, это повышает даже интимную удовлетворенность в паре. Способность радоваться чужому успеху показывает, сколько эмоционального пространства партнер готов вам выделить и насколько комфортно ему видеть вас в центре внимания.

Возможности для "капитализации радости" возникают каждый день. Партнер замечает красивый цветок на прогулке и говорит: "Как здорово, что мы пошли гулять!". Правильный ответ - не просто "угу", а: "Да, я тоже в восторге! Давай на выходных попробуем новый маршрут?". Такие моменты укрепляют связь.

Здоровые отношения тест - на чем строятся отношения / фото: pexels.com

Читайте также:

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред