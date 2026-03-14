Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбить

Инна Ковенько
14 марта 2026, 09:50
Основной удар пришелся на Киевскую область, враг атаковал объекты критически важной инфраструктуры.
Враг нанес комбинированный удар по Украине

Главное:

  • Во время атаки РФ применила 498 ракет и БПЛА
  • Основная цель — Киевская область
  • ПВО Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника

В ночь на 14 марта РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. РФ использовала 498 средств воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По данным военных, враг применил:

видео дня
  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 25 крылатых ракет "Калибр";
  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 430 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, около 250 из них — "Шахеды".
Основной удар пришелся на Киевскую область, враг атаковал критическую инфраструктуру.

Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника

  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 25 крылатых ракет "Калибр";
  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 402 вражеских БПЛА различных типов.

При этом 6 ракет и 28 ударных БПЛА все же поразили цели в 11 локациях. По данным Воздушных сил, еще в семи локациях упали сбитые БПЛА. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Количество целей РФ / Фото: Воздушные силы Украины

Комбинированная атака РФ 14 марта — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта Россия осуществила очередную комбинированную атаку против Украины. На Украину летели дроны, баллистика и крылатые ракеты, позже появилось сообщение о взлете МиГ-31К, носителя "Кинжалов".

Как рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник, под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов получили ранения 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют. Также известно о 4 погибших.

Основной целью сегодняшней массированной атаки России на Украину была энергетическая инфраструктура Киевской области.

Под ударом оказались Трипольская ТЭС под Киевом и подстанция в Наливайковке, соединяющая Киев с Ровенской АЭС. Враг применил примерно 60-70 ракет различных типов и около 300 БПЛА.

Кроме того, под удар попали Запорожская и Сумская области. Там сообщалось о пострадавших, среди которых есть дети. Информация о масштабах разрушений и других последствиях атаки уточняется.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

18:45

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

18:42

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

18:14

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

