Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбить

Враг нанес комбинированный удар по Украине

Главное:

Во время атаки РФ применила 498 ракет и БПЛА

Основная цель — Киевская область

ПВО Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника

В ночь на 14 марта РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. РФ использовала 498 средств воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По данным военных, враг применил:

2 противокорабельные ракеты "Циркон";

13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр";

24 крылатые ракеты Х-101;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

430 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, около 250 из них — "Шахеды".

Основной удар пришелся на Киевскую область, враг атаковал критическую инфраструктуру.

Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника

1 противокорабельную ракету "Циркон";

7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр";

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

402 вражеских БПЛА различных типов.

При этом 6 ракет и 28 ударных БПЛА все же поразили цели в 11 локациях. По данным Воздушных сил, еще в семи локациях упали сбитые БПЛА. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Комбинированная атака РФ 14 марта — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта Россия осуществила очередную комбинированную атаку против Украины. На Украину летели дроны, баллистика и крылатые ракеты, позже появилось сообщение о взлете МиГ-31К, носителя "Кинжалов".

Как рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник, под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов получили ранения 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют. Также известно о 4 погибших.

Основной целью сегодняшней массированной атаки России на Украину была энергетическая инфраструктура Киевской области.

Под ударом оказались Трипольская ТЭС под Киевом и подстанция в Наливайковке, соединяющая Киев с Ровенской АЭС. Враг применил примерно 60-70 ракет различных типов и около 300 БПЛА.

Кроме того, под удар попали Запорожская и Сумская области. Там сообщалось о пострадавших, среди которых есть дети. Информация о масштабах разрушений и других последствиях атаки уточняется.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

