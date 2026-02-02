Свет будет с перерывами: ДТЭК и ЦЭК обновили графики на вторник, 3 февраля

Введены временные отключения света в Павлограде и Вольногорске по отдельным очередям для потребителей.

Возможные изменения графика отключений в течение суток по распоряжению НЭК "Укрэнерго" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Во вторник, 3 февраля, в Украине будут действовать ограничения электроэнергии

В Днепре и области ожидается 2–4 отключения в сутки

Отключения будут проводиться по очередям ДТЭК и ЦЭК

Во вторник, 3 февраля, по всей территории Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. По информации компании ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области ожидается от двух до четырех отключений в сутки.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Очередь 1.1

00:00 – 01:00

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Очередь 1.2

00:00 – 01:00

04:30 – 11:30

13:00 – 22:00

Очередь 2.1

00:00 – 01:00

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Очередь 2.2

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Очередь 3.1

00:00 – 04:30

08:00 – 15:00

18:30 – 24:00

Очередь 3.2

00:00 – 04:30

08:00 – 15:00

18:30 – 24:00

Очередь 4.1

00:00 – 01:00

08:00 – 16:30

18:30 – 24:00

Очередь 4.2

00:00 – 04:30

08:00 – 15:00

16:30 – 24:00

Очередь 5.1

01:00 – 08:00

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

Очередь 5.2

01:00 – 08:00

11:30 – 20:00

22:00 – 24:00

Очередь 6.1

01:00 – 08:00

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

Очередь 6.2

01:00 – 04:30

06:00 – 08:00

11:30 – 18:30

20:00 – 24:00

Чтобы проверить точный график отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как сообщает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК в течение 4 февраля с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.

Очередь 1.1

00:00-03:30

08:30-15:30

18:00-24:00

Очередь 1.2

00:00-01:30

03:30-06:00

08:30-15:30

18:00-24:00

Очередь 2.1

01:30-08:30

11:00-18:00

20:30-24:00

Очередь 2.2

01:30-08:30

13:00-18:00

20:30-24:00

Очередь 3.1

00:00-01:30

03:30-11:00

13:30-20:30

22:30-24:00

Очередь 3.2

03:30-11:00

13:30-20:30

22:30-24:00

Очередь 4.1

02:00-08:30

11:00-18:00

20:30-24:00

Очередь 4.2

03:30-11:00

13:30-20:30

22:30-24:00

Очередь 5.1

00:00-03:30

06:00-13:30

15:30-22:00

Очередь 5.2

00:00-03:30

11:00-15:30

18:00-22:30

Очередь 6.1

00:00-02:00

06:00-13:30

15:30-22:30

Очередь 6.2

00:00-03:30

08:30-13:30

15:30-22:30

Для потребителей Павлограда и Вольногорска временные отключения будут происходить по отдельному графику с применением специальных очередей.

График для Павлограда

1 очередь:

00:00 - 03:00

08:00 - 13:00;

18:00 - 23:00

2 очередь:

03:00 - 08:00;

13:00 - 18:00

23:00 - 24:00

График для Вольногорска

Очередей 2.2 и 4.2:

05:00-10:00

15:00-20:00.

Очередь 6.2:

00:00-05:00

10:00-15:00;

20:00-24:00

В компании отмечают, что в течение суток график отключений может корректироваться по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Детали о местоположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.

Напомним, как ранее сообщал Главред, массовые отключения электроэнергии и системные аварии в Украине могут повторяться и в дальнейшем, полностью исключать такой сценарий не стоит. Такую оценку озвучил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Кроме того, 3 февраля, по всей территории Черкасской области будут действовать графики отключения света для населения и ограничения мощности для бизнеса и промышленности. О том, когда не будет света в Черкассах и области, сообщило "Черкассыоблэнерго".

Также по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области завтра, 3 февраля, будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

