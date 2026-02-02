Укр
Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

Руслана Заклинская
2 февраля 2026, 11:44
По данным Минэнерго, под вражеским огнем оказались четыре области.
РФ возобновила удары по энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото: Минэнерго, ГСЧС, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Энергетическое перемирие завершилось
  • РФ возобновила удары по энергетике
  • Обесточены Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черкасская области

В ночь на понедельник, 2 февраля, так называемое "энергетическое перемирие" закончилось. Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

В результате вражеских атак без электроснабжения остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. По его словам, продолжаются восстановительные работы на поврежденных энергообъектах, принимаются меры для стабилизации работы энергосистемы.

Отдельно Некрасов сообщил о циничной атаке российских дронов на служебный автобус энергетиков вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе Днепропетровской области. Он рассказал, что погибли 12 работников шахты, а еще 16 получили ранения.

"В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам отключения электроэнергии", - отметил Некрасов.

Кроме этого, в отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме применены аварийные отключения. Первый заместитель министра энергетики подчеркнул, что после стабилизации ситуации потребители вернутся к почасовым графикам.

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме", - добавил он.

Возможны ли массовые отключения света - мнение эксперта

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что полностью исключить повторение массовых отключений и системных аварий в Украине невозможно. Причиной является повреждение инфраструктуры в результате ракетных ударов, в частности по подстанциям, тепловым и гидроэлектростанциям.

По его словам, энергосистема сейчас работает иначе, чем до войны, и ее стабильность под угрозой из-за изменения схем питания и постоянных рисков для энергообъектов.

Корольчук подчеркнул, что для создания устойчивой и гибкой модели энергоснабжения систему придется существенно модернизировать, трансформация может длиться годами, а некоторые процессы - десятилетиями.

Напомним, 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная авария, которая вызвала каскадные отключения света. Из-за технологического нарушения одновременно отключились линии 400 кВ между Румынией и Молдовой и 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после системной аварии, которая оставила без света потребителей в семи областях, электроснабжение полностью восстановили. Причиной стало обледенение линий и оборудования, версии о кибератаке не подтвердились.

Как сообщал Главред, 1 февраля истекает срок объявленного Россией "энергетического перемирия". В то же время, по данным мониторинговых каналов, возобновление массированных атак ожидается со вторника, 3 февраля. Наиболее вероятные цели - объекты энергетики, газодобывающей отрасли и нефтеперерабатывающие предприятия.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

