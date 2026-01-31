Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.

Утром 31 января произошло технологическое нарушение в электроэнергетической системе Украины, что привело к одновременному отключению линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

В результате аварии сработали автоматические защиты на подстанциях, а часть блоков АЭС разгрузили для стабилизации системы. Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Что привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.

Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен.

Энергетическое перемирие - что известно

Как писал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства, которое транслировал Белый дом.

Президент Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на советника администрации президента Украины, говорившего на условиях анонимности, так называемое энергетичекое перемирие "джентльменским соглашением" между переговорщиками.

Соглашение не сразу вступило в силу. После того, как Россия 27 января обстреляла Одессу и пассажирский поезд беспилотниками и ракетами, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики принесли частные извинения.

30 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую на переговорах в Абу-Даби оно не обсуждалось.

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

