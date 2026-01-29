Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

https://glavred.info/energy/sveta-ne-budet-vo-vseh-oblastyah-ukraincam-rasskazali-o-grafikah-na-30-yanvarya-10736426.html Ссылка скопирована

Отключение света 30 января / коллаж: Главред. фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Завтра, 30 января, в Украине будут действовать графики отключения света

Свет будут отключать в течение суток во всех регионах

Ограничения вводятся из-за ударов РФ по энергообъектам

В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

видео дня

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

В компании также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Почему отключения света могут стать более длительными

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявлял, что если в ближайшее время дополнительных генерирующих мощностей в Украине не появится, то продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти.

По его словам, масштаб и темпы этих ограничений будут напрямую зависеть от эффективности активной защиты энергосистемы.

"Если на то, чтобы отразить какую-то атаку, не хватит средств поражения, как это было, например, 9 января, то продолжительность отключений будет расти быстрее", - подчеркнул он.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба говорил, что после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что ориентировочно с середины февраля ситуация с электричеством улучшится благодаря активизации солнечных станций.

В то же время, Геннадий Рябцев сообщал, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред