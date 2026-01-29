Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

Кратко:
- Завтра, 30 января, в Украине будут действовать графики отключения света
- Свет будут отключать в течение суток во всех регионах
- Ограничения вводятся из-за ударов РФ по энергообъектам
В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
В компании также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Почему отключения света могут стать более длительными
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявлял, что если в ближайшее время дополнительных генерирующих мощностей в Украине не появится, то продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти.
По его словам, масштаб и темпы этих ограничений будут напрямую зависеть от эффективности активной защиты энергосистемы.
"Если на то, чтобы отразить какую-то атаку, не хватит средств поражения, как это было, например, 9 января, то продолжительность отключений будет расти быстрее", - подчеркнул он.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба говорил, что после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что ориентировочно с середины февраля ситуация с электричеством улучшится благодаря активизации солнечных станций.
В то же время, Геннадий Рябцев сообщал, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
