Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

Основными направлениями станут установка когенерационных систем и блочно-модульных котельных.

В Киеве определили, чем заменят поврежденную генерацию / коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal/Telegram

Кратко:

Подготовлены конкретные меры для замещения утраченной генерации

Организована передача генераторов коммунальным предприятиям и провайдерам

В Киеве поврежденную генерацию ТЭЦ планируют заменить распределенными источниками энергии. Об этом вечером в понедельник, 26 января, в своем Telegram-канале сообщил первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после вечернего заседания штаба по ликвидации последствий российских атак на энергосистему столицы и области.

Отмечается, что подготовлены конкретные меры для замещения утраченной генерации. Основными направлениями станут установка когенерационных систем и блочно-модульных котельных. Шмыгаль поручил Киеву срочно провести расчеты по необходимому количеству таких установок, чтобы компенсировать потери мощностей.

"Сегодня также была предметная работа с бизнесом региона. Прошлись по каждому предприятию индивидуально, чтобы понять потребности и возможности. Результат диалога конкретный - уже в ближайшее время ожидаем получить дополнительные мегаватты мощности от генерации бизнеса", - отметил глава Минэнерго.

По словам министра, на прошлой неделе Украина получила 31 тонну помощи - это генераторы, трансформаторы и другое оборудование, которое поступило из Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. Вскоре страна ожидает еще значительную партию генераторов из ЕС.

Также была организована передача генераторов коммунальным предприятиям и провайдерам.

Отдельно обсудили вопрос поддержки провайдеров, способных обеспечить жителей домов качественным интернетом на основе технологии xPON. Подчеркнута необходимость избегать монополизации в этой сфере, чтобы потребители могли получать стабильные услуги связи даже в сложных условиях.

Когда ситуация со светом улучшится в Киеве - прогноз нардепа

Главред писал , что по словам нардепа от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка, ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.

По его словам, от четырех до пяти суток необходимо для полного возвращения тепла в дома киевлян на Троещине, но при условии возобновления работы ТЭЦ-6, а также стабилизации ТЭЦ-5 и Дарницкой ТЭЦ.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в столице сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего продолжаются экстренные отключения. Сейчас без электроснабжения в Киеве остаются более 800 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

