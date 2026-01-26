Укр
Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

Мария Николишин
26 января 2026, 10:00
214
Нардеп сказал, когда Киев вернется к полноценным графикам отключений.
Ситуация со светом в Киеве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

  • Ситуация с электричеством и отоплением в Киеве сложная
  • Жителям одного района придется ждать еще от четырех до пяти суток
  • Февраль также будет непростым месяцем

Ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

По его словам, от четырех до пяти суток необходимо для полного возвращения тепла в дома киевлян на Троещине, но при условии возобновления работы ТЭЦ-6, а также стабилизации ТЭЦ-5 и Дарницкой ТЭЦ.

видео дня

"Опять же, это при условии отсутствия новых обстрелов по критической инфраструктуре. Если удастся восстановить в течение недели теплоэлектроцентраль №6 и полноценно восстановить работу и пятой и Дарницкой ТЭЦ, тогда Киев вернется к полноценным графикам отключений. Не аварийных, а именно графикам отключений", - подчеркнул он.

Нардеп добавил, что февраль также будет непростым месяцем с длительными ограничениями.

По его мнению, более приемлемый режим энергопотребления ожидается только весной в марте-апреле. На это повлияет сезонное увеличение генерации на солнечных электростанциях.

"Февраль будет так же потенциально с длительными графиками, но уже с марта ситуация должна улучшиться в результате дополнительной генерации за счет солнечных электростанций", - подытожил он.

Дефицит электроэнергии в Киеве

Министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что в Украине продолжается координация работ по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.

По словам министра, в столице сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего продолжаются экстренные отключения.

"Сейчас без электроснабжения в Киеве остаются более 800 тысяч абонентов, как и накануне", - добавил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявили, что в понедельник, 26 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей. Свет будут отключать во всех регионах.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал, что в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны.

Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк говорил, что полностью заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками технически нереально.

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

