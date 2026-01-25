Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек после атаки россиян на столицу 24 января.

Заменить киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 нереально / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, ua.depositphotos.com

Ключевое:

Мини-ТЭЦ не способны заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Их можно использовать только как резерв для критической инфраструктуры

В столице после атаки без тепла остаются более 1600 домов

Полностью заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками технически нереально. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире НовиниLive.

По его словам, мини-ТЭЦ могут быть полезны как резервный источник питания для критической инфраструктуры — теплокоммунэнерго, водоканалов и других коммунальных служб. Но говорить об их способности заменить крупные теплоэлектроцентрали — некорректно.

Павлюк пояснил, что для покрытия потребностей Киева, которые превышают 1,5 гигаватта электроэнергии, понадобилось бы более тысячи таких установок. И даже это не решило бы проблемы: размещение, подключение и интеграция мини-ТЭЦ в городскую сеть чрезвычайно сложны.

"В лучшем случае подключение одной такой машины занимает месяц, но обычно — значительно дольше из-за технических трудностей", — отметил эксперт.

Тем временем Киев продолжает ликвидировать последствия российского удара 24 января. По словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на утро без отопления остаются 1676 многоэтажек. Коммунальные службы восстановили тепло в более чем 1600 домах и работают над возвращением услуг остальным жителям столицы.

Эксперт о восстановлении отопления в Киеве

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал перспективы восстановления отопления и коммунального обеспечения в Киеве после массовых атак РФ. По его словам, для подключения жилых домов к передвижным мини-котельням необходимо заранее выполнить ряд сложных технических мероприятий.

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. Учитывая, что именно столица является одной из главных целей ударов, на нее приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О личности: Святослав Павлюк Святослав Павлюк — украинский энергетический эксперт и общественный деятель, исполняющий обязанности исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" (АЭГУ) — организации, которая помогает муниципалитетам внедрять энергоэффективные программы, модернизировать инфраструктуру и двигаться к углеродной нейтральности.

Он имеет большой опыт в продвижении реформ на местном и национальном уровнях, особенно в сфере энергоэффективности, государственного управления и евроинтеграции, а также работал с международными проектами, в частности в рамках программы Covenant of Mayors East и поддержки муниципальных инфраструктурных инициатив с участием ЕИБ.

