Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрела

Ключевое:
- Водолазы ГСЧС шесть дней в ледяной воде ремонтировали трубу киевской ТЭЦ
- Утечка остановлена, станцию восстанавливают
- Спасатели награждены государственными наградами
В столице завершили сложнейшую подводную операцию: водолазы ГСЧС в течение шести суток ликвидировали повреждение трубы на одной из киевских ТЭЦ, которая пострадала в результате российского обстрела. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, ремонт пришлось проводить в экстремальных условиях — в воде с температурой ниже нуля и морозами до –15. Из-за пробитой трубы станция была частично подтоплена, что угрожало стабильности теплоснабжения и электричества для тысяч киевлян.
"Не колеблясь, в ледяной воде и в экстремальных условиях наши водолазы приступили к работам по ликвидации повреждений", — подчеркнул Клименко.
Спецоперация длилась шесть дней. Спасателям удалось остановить утечку воды, что дало возможность инженерным службам продолжить полноценные восстановительные работы на ТЭЦ.
За мужество и профессионализм водолазы получили государственные награды. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Артема Орлова, Дениса Фролова и Михаила Хижняка орденом "За мужество" III степени. Андрей Власенко удостоен ордена Даниила Галицкого, а Антон Гайтан — медали "Защитнику Отечества".
Смотрите видео, как водолазы ГСЧС ремонтировали трубу ТЭЦ в Киеве после обстрела РФ:
Когда в Киеве вернутся отключения света по графику — прогноз Минэнерго
Главред писал , что по словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, энергосистема Украины продолжает работать на пределе возможностей из-за непрерывных российских ударов и резкого снижения температуры.
Поэтому возвращение Киева к прогнозируемым почасовым отключениям станет возможным только после стабилизации ситуации в энергосети. Для ускорения восстановления электро- и теплоснабжения в Киев стянули аварийные бригады из других областей и специалистов "Укрзализныци".
Восстановление тепло- и электроснабжения в Киеве - последние новости
Напомним, Главред писал , что по прогнозу мэра столицы, в дома части киевлян тепло после отключений дойдет примерно через сутки. Он также добавил, что водоснабжение восстановлено для всех потребителей в столице.
Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
Накануне в ДТЭК объяснили, что несмотря на восстановление критической инфраструктуры в Киеве, свет все еще включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в данный момент.
О персоне: Игорь Клименко
Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
