Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

Российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

РФ нанесла удар по Днепру с помощью дрона / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Российские оккупанты нанесли удар дроном по Днепру. В результате атаки сильно поврежден многоквартирный дом. Это подтвердил мэр города Борис Филатов.

"Попали в жилой дом. Все подробности позже", - отметил он.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа отметил, что в результате атаки в доме начался пожар.

"Враг нанес удар БПЛА по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар в двух квартирах. Детали выясняем", - написал он.

Удар по Кривому Рогу

Также известно, что россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Разрушен двухэтажный дом.

В результате атаки пострадали 5 человек. Среди раненых есть полуторагодовалый мальчик. Ребенок в состоянии средней тяжести.

"Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные жительницы будут приходить в себя дома", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

