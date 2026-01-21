Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

Кратко:
- В столице остро не хватает аварийных бригад
- Рабочие вынуждены трудиться по 2–3 суток подряд без полноценного отдыха
- Двое слесарей аварийных бригад умерли из-за сильного переутомления
В Киеве умерли два слесаря аварийных бригад из-за переутомления. У многих рабочих зафиксировано обморожение и психологическое истощение. Об этом сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
По его словам, из-за нехватки бригад люди работают по двое-трое суток без перерыва.
"Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног", - написал он в Facebook.
"Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", - добавил нардеп.
Какая ситуация в Киеве после обстрелов
Как писал Главред, после российского обстрела в ночь на 20 января президент Зеленский сказал, что во всех регионах, где были "прилеты", уже начались восстановительные работы.
"На сегодня самые большие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове", - сказал президент.
20 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что без отопления остаются 4000 многоэтажек из 5635, в которых не было теплоснабжения после атаки РФ на столицу. В более 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.
"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключается уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество", - отметил градоначальник.
В Киеве также введены аварийные отключения света. Жители города сидят без электричества 10 часов и больше.
В Минэнерго сообщили, что в Киеве и области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами.
В столице возобновили водоснабжение. Пересматривается работа объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров.
Сообщается, что к восстановлению света и тепла в Киеве привлекли аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.
Где в Киеве расположены Пункты несокрушимости
Удобнее всего воспользоваться картой пунктов несокрушимости в приложениях Дія (раздел доступен офлайн) или Киев Цифровой.
Также актуальный перечень доступен на официальном портале КГГА.
Когда в дома киевлян вернут свет и тепло: прогноз
Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила, что коммунальные службы устраняют последствия российских обстрелов, однако ситуация улучшится, когда изменится погода.
По ее словам, в столице сложилась достаточно тяжелая ситуация по теплоснабжению и по холодному водоснабжению.
Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта
Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.
Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.
"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно
Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. В результате ракетного удара на левом берегу Киева начались перебои со светом и водоснабжением.
В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.
Российская армия атаковала и гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.
В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.
