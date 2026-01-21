В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

В "Укрэнерго" отметили, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение

Утром в среду, 21 января, в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света после атаки РФ. Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" отметили, что в регионах, где применены аварийные отключения, ранее обнародованные графики пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее бережно!", - говорится в сообщении.

Российские войска целенаправленно атакуют ключевые объекты энергетической инфраструктуры столицы, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что создает серьезные риски для стабильной работы энергосистемы Киева. Такую оценку ситуации озвучил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, в условиях постоянных ракетно-дроновых ударов невозможно гарантировать бесперебойную работу энергетической системы, поскольку масштабы потенциальных повреждений трудно предсказать заранее. Эксперт отмечает, что на данный момент ключевым фактором защиты энергетической инфраструктуры остается эффективная работа сил противовоздушной обороны.

Сергиенко подчеркивает, что любые прогнозы относительно последствий будущих атак являются условными, а энергосистема вынуждена функционировать в режиме постоянной адаптации к угрозам.

Как ранее сообщал Главред, в Украине вынужденно введены аварийные отключения света, местами - достаточно жесткие. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях.

Кроме того, коммунальные службы устраняют последствия российского террора, однако ситуация улучшится, когда изменится погода, заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Детали атаки сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

