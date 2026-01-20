Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию и следить за обновлениями графиков отключений.

Графики отключений могут меняться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

21 января в Украине будут почасовые отключения света

Ограничения касаются промышленных потребителей

Все регионы страны попадают под график отключений

В среду, 21 января, во всех регионах Украины будут применены почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

Причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты, которые значительно осложнили работу энергосистемы страны.

В НЭК "Укрэнерго" напоминают, что ситуация может меняться каждый час, поэтому точное время и объем отключений в вашем регионе следует уточнять на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — призывают в компании.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов по Киеву — мнение эксперта

Российские войска целенаправленно атакуют ключевые объекты энергетической инфраструктуры столицы, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что создает серьезные риски для стабильной работы энергосистемы Киева. Такую оценку ситуации озвучил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, в условиях постоянных ракетно-дроновых ударов невозможно гарантировать бесперебойную работу энергетической системы, поскольку масштабы потенциальных повреждений трудно предсказать заранее. Эксперт отмечает, что на данный момент ключевым фактором защиты энергетической инфраструктуры остается эффективная работа сил противовоздушной обороны.

Сергиенко подчеркивает, что любые прогнозы относительно последствий будущих атак являются условными, а энергосистема вынуждена функционировать в режиме постоянной адаптации к угрозам.

Как ранее сообщал Главред, в Украине вынужденно введены аварийные отключения света, местами - достаточно жесткие. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях.

Кроме того, коммунальные службы устраняют последствия российского террора, однако ситуация улучшится, когда изменится погода, заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

Напомним, что страна-агрессор ночью и утром 20 января масштабно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

