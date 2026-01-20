Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

МАГАТЭ активно следит за ситуацией в Украине, чтобы оценить ее влияние на ядерную безопасность.

https://glavred.info/energy/yadernaya-bezopasnost-pod-ugrozoy-iz-za-rossiyskoy-ataki-chaes-polnostyu-obestochena-10733891.html Ссылка скопирована

Чернобыльская АЭС после ночной атаки РФ потеряла все внешнее электроснабжение / Коллаж: Главред, фото: ДСП Чернобыльской АЭС

Главное:

20 января РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами

В результате атаки Чернобыльская АЭС осталась полностью без света

Также пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям

Страна-агрессор ночью и утром 20 января массивно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

На фоне вражеской атаки Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение. Об этом сообщают в МАГАТЭ.

видео дня

Кроме того, пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность", - заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно

Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массовым.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.

По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина в Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте.

На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.

В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии — международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерному оружию, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред