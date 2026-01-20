Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

Главное:
- 20 января РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами
- В результате атаки Чернобыльская АЭС осталась полностью без света
- Также пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям
Страна-агрессор ночью и утром 20 января массивно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.
На фоне вражеской атаки Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение. Об этом сообщают в МАГАТЭ.
Кроме того, пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям.
"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность", - заявил гендиректор Рафаэль Гросси.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно
Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массовым.
Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.
Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.
По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили.
На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.
В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина в Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте.
На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.
В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.
Об источнике: МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии — международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерному оружию, сообщает Википедия.
