Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

РФ наносит по Украине ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, ua.depositphotos.com

Кратко:

Оккупанты атакуют Украину ракетами

Крылатые ракеты маневрируют на территории страны

Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95.

"Вылет Ту-95МС с Оленьи! Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 6.00!", - сообщили ВС ВСУ.

Украинцев призвали призвали соблюдать правила безопасности в случае объявления тревоги.

"В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные Силы готовы к отражению удара противника", - сообщили в ВС ВСУ.

Мониториноговые каналы сообщили, что враг выполнил первый пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

"В воздушном пространстве Украины они появятся около 06:20", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что крылатые ракеты могут запускаться в несколько этапов.

Позже мониторы написали, что первый так называемый пуск ракет до 06:20 не подтвердился. Крылатые ракеты ожидаются еще до 7 утра.

В ВС ВСУ в 06:27заявили, что зафиксирована крылатая ракета на Черниговщине - курс на Киевщину.

Карта тревог по состоянию на 06:51 / Фото: t.me/alarmua

Также в Украине продолжается атака дронов. По состоянию на 06:47 БПЛА зафиксированы на западе Житомирской области - курсом на Ровенскую область. Также БПЛА на севере Киевской области - курсом на Житомирщину.

07:06 Одна группа крылатых ракет перелетает на север Винницкой области.

07:09 Доразведка по крилатым ракетам.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетно-дроновый удар РФ по Украине - что известно

Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.

В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад Главного управления разведки, что враг готовит обстрелы объектов и сетей, обслуживающих атомные электростанции.

Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.

