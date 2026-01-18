РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

Зеленский предупредил украинцев, что Россия уже провела разведку для ударов по нашей инфраструктуре и АЭС.

РФ провела разведку для ударов по украинским АЭС / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, РАЭС

Кратко:

Россия проводила разведку для ударов по критической инфраструктуре, включая АЭС

Зеленский предупредил о возможных ударах РФ по объектам атомных станций Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводила разведку для возможных ударов по объектам атомных электростанций.

По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Москва не рассматривает дипломатию как путь к завершению войны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении 18 января.

"Враг пытается нанести ущерб нашим АЭС. У нас есть данные об объектах, которые она разведывала", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что вместо поиска мирных решений российская сторона продолжает сосредотачиваться на ракетных атаках, создании блэкаутов и попытках нанести ущерб критической инфраструктуре, включая атомные станции.

"Если бы россияне действительно всерьез хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести ущерб даже нашим атомным станциям. У нас есть данные об объектах, по которым Россия проводила разведку, разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет. Надо это признавать", - заявил Зеленский.

Угроза нового удара РФ: важное предупреждение

Роман Костенко заявил, что угроза масштабных ударов РФ остается постоянной. По его словам, Россия может атаковать энергосистему Украины в любой момент, пользуясь погодными условиями, поэтому готовность должна сохраняться ежедневно. Депутат отметил, что точное время удара неизвестно, но риск его проведения в ближайшие дни исключать нельзя.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, ранее в Главном управлении разведки МО Украины сообщали, что страна-агрессор Россия может атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства. В частности, речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

Кроме того, ранее страна-агрессор Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского. В результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов, зависимых от этой линии электроснабжения.

