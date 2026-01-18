Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

Инна Ковенько
18 января 2026, 21:23
198
Зеленский предупредил украинцев, что Россия уже провела разведку для ударов по нашей инфраструктуре и АЭС.
РФ провела разведку для ударов по украинским АЭС
РФ провела разведку для ударов по украинским АЭС / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, РАЭС

Кратко:

  • Россия проводила разведку для ударов по критической инфраструктуре, включая АЭС
  • Зеленский предупредил о возможных ударах РФ по объектам атомных станций Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводила разведку для возможных ударов по объектам атомных электростанций.

По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Москва не рассматривает дипломатию как путь к завершению войны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении 18 января.

видео дня

"Враг пытается нанести ущерб нашим АЭС. У нас есть данные об объектах, которые она разведывала", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что вместо поиска мирных решений российская сторона продолжает сосредотачиваться на ракетных атаках, создании блэкаутов и попытках нанести ущерб критической инфраструктуре, включая атомные станции.

"Если бы россияне действительно всерьез хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести ущерб даже нашим атомным станциям. У нас есть данные об объектах, по которым Россия проводила разведку, разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет. Надо это признавать", - заявил Зеленский.

Угроза нового удара РФ: важное предупреждение

Роман Костенко заявил, что угроза масштабных ударов РФ остается постоянной. По его словам, Россия может атаковать энергосистему Украины в любой момент, пользуясь погодными условиями, поэтому готовность должна сохраняться ежедневно. Депутат отметил, что точное время удара неизвестно, но риск его проведения в ближайшие дни исключать нельзя.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, ранее в Главном управлении разведки МО Украины сообщали, что страна-агрессор Россия может атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства. В частности, речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

Кроме того, ранее страна-агрессор Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского. В результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов, зависимых от этой линии электроснабжения.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.зеле

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский АЭС
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:23Украина
Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:52Энергетика
Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:22Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Последние новости

21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на завтра 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

Реклама
18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

Реклама
16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

14:04

Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит ЧечнюВидео

13:17

Популярная украинская певица сделала операцию - детали

13:14

Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"Видео

12:54

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

Реклама
11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять