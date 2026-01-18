До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

Россия готовится к усилению воздушных атак, планируя в 2026 году ежедневно применять против Украины до тысячи ударных БПЛА, указал Сырский.

Россияне не настроены на прекращение боевых действий или мир

Враг хочет нарастить производство дронов для усиления ударов по Украине

Российские оккупационные войска в 2026 году планируют нарастить производство дальнобойных ударных БПЛА и выпускать ежедневно по Украине до 1000 дронов. Об этом заявил в интервью lb.ua главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По оценке Сырского, действия российской стороны свидетельствуют об отсутствии каких-либо намерений относительно мирных переговоров или деэскалации на поле боя. Вместо этого фиксируется рост интенсивности боевых столкновений, увеличение численности наступательных группировок противника, а также наращивание производства ударного вооружения, в частности ракет и беспилотников. По имеющимся данным, враг ежедневно выпускает около 404 ударных дронов типа "Шахед" различных модификаций и планирует в дальнейшем увеличивать эти объемы.

"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться", — указал он.

Он также подчеркнул, что ключевой задачей для военных и Вооруженных сил Украины остается продолжение эффективных боевых действий с целью максимального ослабления боевого потенциала противника — как в живой силе, так и в вооружении, производстве военной техники и продукции двойного назначения.

Как изменятся атаки по Украине в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, российские удары по Украине в новом году, вероятно, станут значительно масштабнее, и это подтверждается сухими цифрами. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он обратил внимание, что в марте 2024 года Россия применила против Украины около 500 беспилотников за месяц, тогда как в конце декабря 2025 года почти 600 дронов было запущено уже за одну ночь. Это свидетельствует о том, что для РФ наращивание интенсивности атак не представляет серьезных трудностей.

По словам эксперта, по состоянию на октябрь 2025 года среднее количество беспилотников, которые использовались против Украины ежемесячно, достигало примерно 4 400, что в восемь раз превышает показатели 2024 года. По его мнению, уже в первом квартале 2026 года Россия может выйти на уровень до 5 тысяч дронов в месяц.

"Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году", - указал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 января российская армия снова нанесла удары по украинским городам, используя дроны-камикадзе и управляемые авиационные бомбы. В Харькове в результате атаки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также появилась информация о подготовке оккупационными войсками очередного массированного обстрела Украины, в частности с возможным применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

В то же время в ближайшее время запуск такой ракеты по Украине выглядит маловероятным. Американское посольство традиционно оперативно реагирует на подобные угрозы, однако пока никаких официальных предупреждений не поступало. По оценке военного эксперта Романа Свитана, Россия в очередной раз пытается запугать украинцев и оказать психологическое давление на население.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

