Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

Юрий Берендий
18 января 2026, 17:47
352
Россия готовится к усилению воздушных атак, планируя в 2026 году ежедневно применять против Украины до тысячи ударных БПЛА, указал Сырский.
До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина
Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год и объяснил, как будет реагировать Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Россияне не настроены на прекращение боевых действий или мир
  • Враг хочет нарастить производство дронов для усиления ударов по Украине

Российские оккупационные войска в 2026 году планируют нарастить производство дальнобойных ударных БПЛА и выпускать ежедневно по Украине до 1000 дронов. Об этом заявил в интервью lb.ua главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По оценке Сырского, действия российской стороны свидетельствуют об отсутствии каких-либо намерений относительно мирных переговоров или деэскалации на поле боя. Вместо этого фиксируется рост интенсивности боевых столкновений, увеличение численности наступательных группировок противника, а также наращивание производства ударного вооружения, в частности ракет и беспилотников. По имеющимся данным, враг ежедневно выпускает около 404 ударных дронов типа "Шахед" различных модификаций и планирует в дальнейшем увеличивать эти объемы.

видео дня

"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться", — указал он.

Он также подчеркнул, что ключевой задачей для военных и Вооруженных сил Украины остается продолжение эффективных боевых действий с целью максимального ослабления боевого потенциала противника — как в живой силе, так и в вооружении, производстве военной техники и продукции двойного назначения.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Как изменятся атаки по Украине в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, российские удары по Украине в новом году, вероятно, станут значительно масштабнее, и это подтверждается сухими цифрами. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он обратил внимание, что в марте 2024 года Россия применила против Украины около 500 беспилотников за месяц, тогда как в конце декабря 2025 года почти 600 дронов было запущено уже за одну ночь. Это свидетельствует о том, что для РФ наращивание интенсивности атак не представляет серьезных трудностей.

По словам эксперта, по состоянию на октябрь 2025 года среднее количество беспилотников, которые использовались против Украины ежемесячно, достигало примерно 4 400, что в восемь раз превышает показатели 2024 года. По его мнению, уже в первом квартале 2026 года Россия может выйти на уровень до 5 тысяч дронов в месяц.

"Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году", - указал он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 января российская армия снова нанесла удары по украинским городам, используя дроны-камикадзе и управляемые авиационные бомбы. В Харькове в результате атаки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также появилась информация о подготовке оккупационными войсками очередного массированного обстрела Украины, в частности с возможным применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

В то же время в ближайшее время запуск такой ракеты по Украине выглядит маловероятным. Американское посольство традиционно оперативно реагирует на подобные угрозы, однако пока никаких официальных предупреждений не поступало. По оценке военного эксперта Романа Свитана, Россия в очередной раз пытается запугать украинцев и оказать психологическое давление на население.

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Сырский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:53Война
Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

17:27Украина
РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

Реклама
16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

Реклама
14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

14:04

Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит ЧечнюВидео

13:17

Популярная украинская певица сделала операцию - детали

13:14

Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"Видео

12:54

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Реклама
08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФотоВидео

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять