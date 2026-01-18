РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

В Харькове дрон убил молодую женщину, в Сумской области - четверо раненых.

Враг атаковал Украину дронами и КАБами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Сумщины, ГСЧС Харьковщины

Что известно:

В Харькове погибла 20-летняя женщина, еще трое пострадали

В Хмельницкой области горело предприятие

В Сумах повреждено около 15 домохозяйств, есть проблемы с газом и светом

Российские войска осуществили очередную серию атак по городам Украины, применив дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы. В результате удара по Харькову погибла женщина, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове вражеский беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе. В результате попадания на месте возник пожар.

"Один человек погиб в результате вражеской атаки на Холодногорский район Харькова. Это 20-летняя женщина. Еще одна женщина пострадала от вражеского удара в Харькове. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

По его словам, 41-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

В ГСЧС уточнили, что количество пострадавших возросло до трех. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 м кв.

Смотрите видео последствий атаки по Харькову:

Удар по Харькову / Фото: скриншот

Атака на Хмельницкую область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что РФ атаковала область летательными средствами. По его словам, в Хмельницкой области работали силы ПВО и есть сбитые объекты.

"В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС", - отметил Тюрин.

Также глава ОВА уточнил, что информации о погибших или раненых нет.

Удар по Сумской области

Вечером 17 января российские оккупанты атаковали Сумскую область КАБами. Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате вражеского удара пострадали четыре человека.

"Госпитализированы в стационар 7-летний мальчик и 76-летняя женщина. Две женщины: 66 и 77 лет получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации", - уточнил он.

Кривошеенко добавил, что в пригороде Сум повреждено ориентировочно 15 домохозяйств, разрушены стены в двух зданиях, в остальных - выбиты окна. Также повреждены коммуникационные сети.

"Определенное количество абонентов - без газа и электроснабжения. Продолжаются восстановительные работы", - добавил руководитель ГВА.

КАБ / Инфографика: Главред

Какими будут атаки в 2026 году - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что в 2026 году Россия может существенно нарастить масштабы атак по территории Украины. Уже в первом квартале года РФ будет способна запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой", - подчеркнул он.

Ступак отметил, что по состоянию на октябрь 2025 года среднемесячное количество ударных дронов достигало 4 400, что в восемь раз больше, чем в 2024 году. Он подчеркнул, что с ростом количества дронов и ракет растет и количество жертв.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в субботу, 17 января, в Харькове прогремела серия взрывов. РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе.

Впоследствии стало известно о новых ударах по энергетической инфраструктуре Харькова и области. Враг пытается оставить людей без света и тепла в мороз. Повреждения в области серьезные, экстренные службы и энергетики работают круглосуточно.

Как сообщал Главред, в ночь на 17 января РФ атаковала энергообъект в Одесской области. Возник пожар и повреждения.

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

