Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

Анна Косик
17 января 2026, 16:20
Враг может атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства.
Россия хочет оставить украинцев полностью без света и тепла / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Что сообщили в ГУР:

  • Под ударом РФ могут оказаться подстанции АЭС Украины
  • Террористической атакой на Украину Россия хочет заставить Киев подписать капитуляционные требования
  • Москва также планирует усилить запугивание стран Европы

Страна-агрессор Россия может атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства. Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

Таким образом Москва хочет заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны. Кроме этого, в рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом.

В Кремле так хотят сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары РФ по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла", - отметили в ГУР.

По состоянию на середину января 2025 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.

"Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - добавили разведчики.

Новость дополняется...

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

